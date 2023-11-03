https://ria.ru/20231103/ataki-1907265858.html

Ученый РАН предположил, чего добивается Израиль, атакуя Сирию

Ученый РАН предположил, чего добивается Израиль, атакуя Сирию - РИА Новости, 03.11.2023

Ученый РАН предположил, чего добивается Израиль, атакуя Сирию

Удары по объектам инфраструктуры в Сирии, вероятно, говорят о желании Израиля вовлечь больше стран в палестино-израильский конфликт, чтобы попытаться расколоть... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:36

2023-11-03T16:36

2023-11-03T16:36

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Удары по объектам инфраструктуры в Сирии, вероятно, говорят о желании Израиля вовлечь больше стран в палестино-израильский конфликт, чтобы попытаться расколоть арабский мир, заявил РИА Новости кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Виктор Надеин-Раевский. Как утверждает эксперт, удары израильской армии по Сирии представляются нелогичными, так как это может дополнительно осложнить обстановку. По его мнению, серия атак по объектам в САР, вероятно, объясняется тем, что это входит в более широкомасштабные планы американских властей вовлечь Сирию в конфликт и, как результат, дестабилизировать арабский мир. "Тут явно просматриваются несколько неожиданные ходы, но и, видимо, желание (американцев – ред.) спровоцировать арабский мир на более широкие действия с целью развала. Они как всегда уверены, что им опять удастся сместить правительство, устроить некоторые революции и так далее. Но Израиль здесь только как исполнитель, но не как основной планировщик этих действий", - сказал эксперт. Комментируя палестино-израильский конфликт, он указал, что по мере эскалации в него могут вступать неправительственные группировки из соседних стран и добровольческие формирования. "Сейчас все следят за тем, что скажет (генсек движения "Хезболлах – ред.) Хасан Насрулла по поводу позиции со стороны "Хезболлах", - отметил эксперт. При этом, по его словам, ХАМАС и "Хезболлах" представляют собой далеко не родственные структуры, их позиции различаются, из-за чего сложно прогнозировать реакцию Насруллы. По словам Надеина-Раевского, вероятность, что "Хезболлах" начнет действовать, более высока, потому что Израиль проигнорировал выставленный движением ультиматум прекратить военную операцию и не оккупировать Газу. Говоря о боевых действиях в городе Газа, эксперт указал, что бои будут болезненными для израильской армии из-за системы тоннелей, которые контролирует ХАМАС, из-за чего израильская армия во многом будет действовать по наитию. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/izrail-1907150377.html

https://ria.ru/20231102/bespilotnik-1907043246.html

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