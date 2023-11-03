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Умер сыгравший важную роль в спасении "Апполона-13" астронавт Маттингли - РИА Новости, 03.11.2023
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07:38 03.11.2023 (обновлено: 07:55 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/astronavt-1907090085.html
Умер сыгравший важную роль в спасении "Апполона-13" астронавт Маттингли
Умер сыгравший важную роль в спасении "Апполона-13" астронавт Маттингли - РИА Новости, 03.11.2023
Умер сыгравший важную роль в спасении "Апполона-13" астронавт Маттингли
Американский астронавт Томас Кеннет Маттингли, сыгравший одну из ключевых ролей в спасении аварийного космического корабля "Аполлон-13", скончался в возрасте 87 РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T07:38
2023-11-03T07:55
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американский астронавт Томас Кеннет Маттингли, сыгравший одну из ключевых ролей в спасении аварийного космического корабля "Аполлон-13", скончался в возрасте 87 лет, сообщило аэрокосмическое ведомство США. "Один из героев нашей страны скончался 31 октября. Астронавт НАСА Т. К. Маттингли сыграл ключевую роль в успехе нашей программы "Аполлон", а его яркая личность останется в памяти на всю историю", - говорится в заявлении главы НАСА Билла Нельсона. Маттингли входил в состав дублирующего экипажа "Аполлона-13". Когда командир основного экипажа Алан Шепард заболел, основным экипажем стали дублеры. Но за два дня до старта из-за контакта с больным краснухой из этого экипажа исключили Маттингли. Старт направлявшегося к Луне космического корабля состоялся 11 апреля 1970 года. На третьи сутки полета на его борту произошел взрыв бака с жидким кислородом, что грозило не только срывом миссии, но и гибелью корабля и астронавтов. Никто на Земле в тот момент не знал "Аполлон-13" лучше, чем Маттингли. Привлеченный к работе оперативного штаба по спасению миссии он сумел рассчитать схему распределения ресурсов аварийного корабля, позволившую на пределе возможностей вернуть его на Землю. Сам Маттингли побывал на Луне двумя годами позднее – в составе миссии "Аполлон-16", совершившей лунную посадку 27 апреля 1972 года. В 1982 и 1984 годах Маттингли командовал полетами космических шаттлов. О неудачной миссии "Аполлон-13" в 1995 году был снят одноименный фильм с Томом Хэнксом в главной роли. Персонажа Маттингли сыграл актер Гэри Синиз.
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луна, земля, сша, билл нельсон, том хэнкс, наса
Луна, Земля, США, Билл Нельсон, Том Хэнкс, НАСА
Умер сыгравший важную роль в спасении "Апполона-13" астронавт Маттингли

Астронавт Маттингли, участвовавший в спасении "Апполона-13", умер в 87 лет

© Flickr / JD HancockЛоготип НАСА
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Flickr / JD Hancock
Логотип НАСА. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американский астронавт Томас Кеннет Маттингли, сыгравший одну из ключевых ролей в спасении аварийного космического корабля "Аполлон-13", скончался в возрасте 87 лет, сообщило аэрокосмическое ведомство США.
«
"Один из героев нашей страны скончался 31 октября. Астронавт НАСА Т. К. Маттингли сыграл ключевую роль в успехе нашей программы "Аполлон", а его яркая личность останется в памяти на всю историю", - говорится в заявлении главы НАСА Билла Нельсона.
Маттингли входил в состав дублирующего экипажа "Аполлона-13". Когда командир основного экипажа Алан Шепард заболел, основным экипажем стали дублеры. Но за два дня до старта из-за контакта с больным краснухой из этого экипажа исключили Маттингли. Старт направлявшегося к Луне космического корабля состоялся 11 апреля 1970 года. На третьи сутки полета на его борту произошел взрыв бака с жидким кислородом, что грозило не только срывом миссии, но и гибелью корабля и астронавтов.
Никто на Земле в тот момент не знал "Аполлон-13" лучше, чем Маттингли. Привлеченный к работе оперативного штаба по спасению миссии он сумел рассчитать схему распределения ресурсов аварийного корабля, позволившую на пределе возможностей вернуть его на Землю.
Сам Маттингли побывал на Луне двумя годами позднее – в составе миссии "Аполлон-16", совершившей лунную посадку 27 апреля 1972 года. В 1982 и 1984 годах Маттингли командовал полетами космических шаттлов.
О неудачной миссии "Аполлон-13" в 1995 году был снят одноименный фильм с Томом Хэнксом в главной роли. Персонажа Маттингли сыграл актер Гэри Синиз.
Академик РАН, вице-президент РГО Петр Бакланов - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Умер академик РАН, вице-президент РГО Петр Бакланов
31 октября, 09:28
 
ЛунаЗемляСШАБилл НельсонТом ХэнксНАСА
 
 
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