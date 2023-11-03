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В Москве открылась ассамблея Всемирной федерации русскоговорящих женщин

В Москве открылась ассамблея Всемирной федерации русскоговорящих женщин - РИА Новости, 03.11.2023

В Москве открылась ассамблея Всемирной федерации русскоговорящих женщин

Вторая ассамблея Всемирной федерации русскоговорящих женщин, в которой принимают участие представители более 60 стран мира, открылась в Москве, об этом сообщили РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T09:00

2023-11-03T09:00

2023-11-03T09:00

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Вторая ассамблея Всемирной федерации русскоговорящих женщин, в которой принимают участие представители более 60 стран мира, открылась в Москве, об этом сообщили организаторы.В рамках мероприятия представители стран Европы, Австралии, Африки, Азии, Америки, а также российских ведомств, общественных организаций, сенаторы и депутаты обсудят вопросы, связанные с деятельностью Всемирной федерации русскоговорящих женщин в международном пространстве, в том числе с возможностями объединения в расширении культурных и общественных связей, популяризации русского языка и т.д."У Всемирной федерации русскоговорящих женщин, созданной в 2022 году, благородная, но одновременно непростая миссия. В сложной международной обстановке, когда во многих странах разжигается русофобия, это объединение вносит весомый вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между гражданами разных государств, углубление международного гуманитарного, делового и культурного сотрудничества", – рассказала председатель Совета Евразийского женского форума, сенатор Галина Карелова, слова которой приводятся в сообщении.Как отметила президент Всемирной федерации русскоговорящих женщин, сенатор Елена Афанасьева, вторая ассамблея проходит в контексте подготовки к четвертому Евразийскому женскому форуму."Широкое представительство стран говорит о высоком интересе к заявленным темам. Надеемся, что они получат большую поддержку женского сообщества и на предстоящем форуме", – подчеркнула она.Как отмечается в сообщении, в ходе ассамблеи также пройдет учреждение премии "Соотечественница года" и презентация книги, посвященной знаменитым женщинам России.

https://ria.ru/20231020/zhenschina-1904175109.html

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социальный навигатор, москва, россия, общество, галина карелова, елена афанасьева, европа, австралия