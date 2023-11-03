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Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 03.11.2023 (обновлено: 05:11 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/artilleriya-1907084924.html
Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ
Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ
Российская артиллерия уничтожила на Донецком направлении пункт управления украинскими дронами и склад с боеприпасами ВСУ, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T05:03
2023-11-03T05:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вадим астафьев
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила на Донецком направлении пункт управления украинскими дронами и склад с боеприпасами ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск "Юг" Вадим Астафьев."Артиллерия группировки поразила пункт управления БПЛА в районе Резниковки и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады противника в районе Верхнекаменского Донецкой Народной Республики", - сказал он. Кроме того, штурмовая и армейская авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки.В ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта удалось уничтожить две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab, гаубицу M-777 и 152-миллиметровую гаубицу Д-20.
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906580495.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, В мире
Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ

Артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ и склад с боеприпасами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ведет стрельбу из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ
Военнослужащий ведет стрельбу из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ведет стрельбу из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила на Донецком направлении пункт управления украинскими дронами и склад с боеприпасами ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск "Юг" Вадим Астафьев.
«
"Артиллерия группировки поразила пункт управления БПЛА в районе Резниковки и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады противника в районе Верхнекаменского Донецкой Народной Республики", - сказал он.
Кроме того, штурмовая и армейская авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки.
В ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта удалось уничтожить две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab, гаубицу M-777 и 152-миллиметровую гаубицу Д-20.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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