https://ria.ru/20231103/artilleriya-1907084924.html

Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ

Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023

Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ

Российская артиллерия уничтожила на Донецком направлении пункт управления украинскими дронами и склад с боеприпасами ВСУ, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T05:03

2023-11-03T05:03

2023-11-03T05:11

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вадим астафьев

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила на Донецком направлении пункт управления украинскими дронами и склад с боеприпасами ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск "Юг" Вадим Астафьев."Артиллерия группировки поразила пункт управления БПЛА в районе Резниковки и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады противника в районе Верхнекаменского Донецкой Народной Республики", - сказал он. Кроме того, штурмовая и армейская авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки.В ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта удалось уничтожить две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab, гаубицу M-777 и 152-миллиметровую гаубицу Д-20.

https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906580495.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, в мире