https://ria.ru/20231103/artefakty-1907211421.html

В центре Белгорода археологи нашли артефакты и захоронение

В центре Белгорода археологи нашли артефакты и захоронение - РИА Новости, 03.11.2023

В центре Белгорода археологи нашли артефакты и захоронение

Археологи на месте строительства "Белого квартала" в центре Белгорода нашли различные находки начиная с XVIII века, предметы времен немецкой оккупации и... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:22

2023-11-03T15:22

2023-11-03T16:38

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БЕЛГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Археологи на месте строительства "Белого квартала" в центре Белгорода нашли различные находки начиная с XVIII века, предметы времен немецкой оккупации и старинное захоронение на 40 погребений, рассказал журналистам археолог "Белгородской археологической экспертизы" Александр Кононенко. В историческом центре Белгорода, в окрестностях Свято-Троицкого бульвара, расселено порядка 90 жилых помещений и 10 многоквартирных домов для строительства нового комплекса "Белый квартал". Часть из них уже снесена и на месте постройки были обнаружены различные артефакты, свидетельствующие о богатой истории этой земли. Раскопки начались в конце мая этого года, после окончания зимы работы будут возобновлены. "Вся эта территория, от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Попова, это все историко-культурный заповедник "Старый Белгород". Непосредственно на данной территории, где епархиальный центр стоит, там раньше стоял Свято-Троицкий собор, здесь был мужской монастырь, а еще ранее - Архиерейский дом. Это выявленный объект археологического наследия, и мы, согласно законодательству, должны сначала провести археологические исследования, перед тем как он будет подвергнут застройке", - сказал Кононенко. Он подчеркнул, что ранее, во время строительства жилых домов и коммуникаций, никому не было интересно, что находится под землей. По словам Кононенко, трубы проходили прямо через старые фундаменты и "никто на это внимание не обращал". Как отметил археолог, сроки строительства квартала не изменяться из-за раскопок, при работе со строителями они действуют синхронно, позволяя им начинать работы на уже отработанных участках. Главный археолог Андрей Божко сообщил, что на месте раскопок были обнаружены монеты, начиная с XVII века до советских времен. Самые древние - серебряные монеты "чешуйки", на одной из них можно прочесть имя правителя "Михаил Федорович". Также были найдены медные монеты Петра I, польские монеты и монеты "полушка". Среди других находок были нательные крестики, пуговицы, товарные пломбы, глиняная и фарфоровая посуда, мушкетные пули, чугунные ядра и свинцовые пули. Револьвер, который был обнаружен, свидетельствует о его широком использовании в царской России, который приобретали для самозащиты. Со времен немецкой оккупации были обнаружены металлическая кровать, салфетка, гильзы, консервы, немецкие презервативы и фрагменты алюминиевых тубусов, предназначенных для хранения масла или варенья. На территории также были найдены немецкие траншеи, добавил Божко. По утверждению главного археолога, артефакты, связанные с Великой Отечественной войной, не имеют археологической ценности, но представляют интерес с исторической точки зрения. Находки передали в музей-диораму "Курская битва - Белгород". В западной части участка было обнаружено старинное захоронение, которое насчитывало порядка 40 погребений. Останки будут изучены антропологом для определения причин смерти, пола и возраста умерших. Если эти захоронения не имеют исторической ценности, они будут перезахоронены на кладбище, добавил археолог Кононенко. Как сообщила пресс-служба правительства, по мастер-плану "Белого квартала" в планируемом районе предусмотрены различные объекты: концертный зал, площадь для мероприятий, арт-объект "Меловая гора", здания с кафе и ресторанами. Весь комплекс будет иметь одну стилистику и будет освобожден от автомобильного движения. Парковочные места будут значительно расширены, а сам "Белый квартал" станет центром притяжения для жителей и гостей Белгорода.

https://ria.ru/20231102/izobrazheniya-1906964370.html

https://ria.ru/20231019/muzey-1903831725.html

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белгород, богдан хмельницкий, россия, петр i, археология