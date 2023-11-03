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Израильскую армию привели в высокую степень боеготовности на севере

Израильскую армию привели в высокую степень боеготовности на севере - РИА Новости, 03.11.2023

Израильскую армию привели в высокую степень боеготовности на севере

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние высокой боеготовности на севере в свете угроз из Ливана и готова решительно реагировать на любую атаку,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:23

2023-11-03T12:23

2023-11-03T12:35

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

в мире

ливан

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние высокой боеготовности на севере в свете угроз из Ливана и готова решительно реагировать на любую атаку, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари."Израиль продолжит решительно реагировать на любую атаку на граждан Израиля. Мы приведены в состояние высокой боеготовности на севере и сохраняем максимальную бдительность для реагирования на любой инцидент сегодня или в последующие дни", - заявил Хагари на брифинге.По его словам, военные готовы к любому сценарию на всех фронтах.

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ливан

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, ливан