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Израильскую армию привели в высокую степень боеготовности на севере
Израильскую армию привели в высокую степень боеготовности на севере - РИА Новости, 03.11.2023
Израильскую армию привели в высокую степень боеготовности на севере
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние высокой боеготовности на севере в свете угроз из Ливана и готова решительно реагировать на любую атаку,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:23
2023-11-03T12:23
2023-11-03T12:35
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние высокой боеготовности на севере в свете угроз из Ливана и готова решительно реагировать на любую атаку, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари."Израиль продолжит решительно реагировать на любую атаку на граждан Израиля. Мы приведены в состояние высокой боеготовности на севере и сохраняем максимальную бдительность для реагирования на любой инцидент сегодня или в последующие дни", - заявил Хагари на брифинге.По его словам, военные готовы к любому сценарию на всех фронтах.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, ливан
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, В мире, Ливан
Израильскую армию привели в высокую степень боеготовности на севере
В ЦАХАЛ заявили, что армию привели в высокую степень боеготовности на севере