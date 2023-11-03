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Израильскую армию привели в высокую степень боеготовности на севере - РИА Новости, 03.11.2023
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12:23 03.11.2023 (обновлено: 12:35 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/armiya-1907151621.html
Израильскую армию привели в высокую степень боеготовности на севере
Израильскую армию привели в высокую степень боеготовности на севере - РИА Новости, 03.11.2023
Израильскую армию привели в высокую степень боеготовности на севере
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние высокой боеготовности на севере в свете угроз из Ливана и готова решительно реагировать на любую атаку,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:23
2023-11-03T12:35
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
в мире
ливан
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние высокой боеготовности на севере в свете угроз из Ливана и готова решительно реагировать на любую атаку, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари."Израиль продолжит решительно реагировать на любую атаку на граждан Израиля. Мы приведены в состояние высокой боеготовности на севере и сохраняем максимальную бдительность для реагирования на любой инцидент сегодня или в последующие дни", - заявил Хагари на брифинге.По его словам, военные готовы к любому сценарию на всех фронтах.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, ливан
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, В мире, Ливан
Израильскую армию привели в высокую степень боеготовности на севере

В ЦАХАЛ заявили, что армию привели в высокую степень боеготовности на севере

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские БТР
Израильские БТР - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские БТР. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние высокой боеготовности на севере в свете угроз из Ливана и готова решительно реагировать на любую атаку, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
"Израиль продолжит решительно реагировать на любую атаку на граждан Израиля. Мы приведены в состояние высокой боеготовности на севере и сохраняем максимальную бдительность для реагирования на любой инцидент сегодня или в последующие дни", - заявил Хагари на брифинге.
По его словам, военные готовы к любому сценарию на всех фронтах.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильВ миреЛиван
 
 
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