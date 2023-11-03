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МИД Армении заявил о настрое на обсуждение с Россией существующих проблем - РИА Новости, 03.11.2023
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11:22 03.11.2023 (обновлено: 11:25 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/armeniya-1907129439.html
МИД Армении заявил о настрое на обсуждение с Россией существующих проблем
МИД Армении заявил о настрое на обсуждение с Россией существующих проблем - РИА Новости, 03.11.2023
МИД Армении заявил о настрое на обсуждение с Россией существующих проблем
Ереван настроен на конструктивное обсуждение существующих с Москвой проблем, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:22
2023-11-03T11:25
в мире
арарат мирзоян
россия
армения
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ЕРЕВАН, 3 ноя - РИА Новости. Ереван настроен на конструктивное обсуждение существующих с Москвой проблем, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. "У нас есть определенные проблемы в отношениях с РФ. Мы многим не удовлетворены, удивлены. Насколько я понимаю, в РФ аналогичная позиция. Мы уверены: то, чем удивлены в России - следствие политики, которую мы видели в эфире различных медиа. У нас нет иного подхода, чем конструктивное обсуждение и сглаживание проблем... в духе дружбы и партнерства", - сказал министр в ходе обсуждения в парламенте проекта бюджета 2024 года. Вместе с тем он добавил, что Армения продолжит развивать отношения с Россией, с которой у республики есть многочисленные связи.
https://ria.ru/20231013/armeniya-1902582972.html
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в мире, арарат мирзоян, россия, армения
В мире, Арарат Мирзоян, Россия, Армения
МИД Армении заявил о настрое на обсуждение с Россией существующих проблем

Глава МИД Армении заявил о настрое на обсуждение с Россией существующих проблем

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Армении
Здание Министерства иностранных дел Армении - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства иностранных дел Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 3 ноя - РИА Новости. Ереван настроен на конструктивное обсуждение существующих с Москвой проблем, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
"У нас есть определенные проблемы в отношениях с РФ. Мы многим не удовлетворены, удивлены. Насколько я понимаю, в РФ аналогичная позиция. Мы уверены: то, чем удивлены в России - следствие политики, которую мы видели в эфире различных медиа. У нас нет иного подхода, чем конструктивное обсуждение и сглаживание проблем... в духе дружбы и партнерства", - сказал министр в ходе обсуждения в парламенте проекта бюджета 2024 года.
Вместе с тем он добавил, что Армения продолжит развивать отношения с Россией, с которой у республики есть многочисленные связи.
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В миреАрарат МирзоянРоссияАрмения
 
 
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