https://ria.ru/20231103/armeniya-1907129439.html
МИД Армении заявил о настрое на обсуждение с Россией существующих проблем
МИД Армении заявил о настрое на обсуждение с Россией существующих проблем - РИА Новости, 03.11.2023
МИД Армении заявил о настрое на обсуждение с Россией существующих проблем
Ереван настроен на конструктивное обсуждение существующих с Москвой проблем, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:22
2023-11-03T11:22
2023-11-03T11:25
в мире
арарат мирзоян
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ЕРЕВАН, 3 ноя - РИА Новости. Ереван настроен на конструктивное обсуждение существующих с Москвой проблем, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. "У нас есть определенные проблемы в отношениях с РФ. Мы многим не удовлетворены, удивлены. Насколько я понимаю, в РФ аналогичная позиция. Мы уверены: то, чем удивлены в России - следствие политики, которую мы видели в эфире различных медиа. У нас нет иного подхода, чем конструктивное обсуждение и сглаживание проблем... в духе дружбы и партнерства", - сказал министр в ходе обсуждения в парламенте проекта бюджета 2024 года. Вместе с тем он добавил, что Армения продолжит развивать отношения с Россией, с которой у республики есть многочисленные связи.
https://ria.ru/20231013/armeniya-1902582972.html
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в мире, арарат мирзоян, россия, армения
В мире, Арарат Мирзоян, Россия, Армения
МИД Армении заявил о настрое на обсуждение с Россией существующих проблем
Глава МИД Армении заявил о настрое на обсуждение с Россией существующих проблем