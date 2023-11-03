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Более 760 миллионов рублей направят на поддержку АПК в Ярославской области

Более 760 миллионов рублей направят на поддержку АПК в Ярославской области - РИА Новости, 03.11.2023

Более 760 миллионов рублей направят на поддержку АПК в Ярославской области

Более 760 миллионов рублей направят на поддержку агропромышленного комплекса Ярославской области в 2024 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:56

2023-11-03T13:56

2023-11-03T13:56

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Более 760 миллионов рублей направят на поддержку агропромышленного комплекса Ярославской области в 2024 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Евраев провел заседание правительства Ярославской области, где обсуждались параметры регионального бюджета на 2024 год. "На поддержку АПК в следующем году планируем направить более 767 миллионов рублей. Больше половины этой суммы - 436,1 миллиона рублей - средства федерального бюджета", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. На заседании отмечалось, в частности, что в 2024 году более чем в два раза вырастет финансирование правительством области мероприятий по борьбе с борщевиком – до 35,7 миллиона рублей. Это позволит удвоить площади обрабатываемых за счет господдержки земель – до 1,7 тысячи гектаров. Также в два раза – до 9,8 миллиона рублей – правительство области планирует увеличить расходы областного бюджета на доставку товаров в отдаленные сельские населенные пункты. Такая работа ведется с 2009 года в рамках целевой программы правительства области по поддержке потребительского рынка на селе. Субсидии предусматриваются на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы. "Ежегодно автолавки доставляют продовольственные товары более чем в 1000 отдаленных населенных пунктов региона. Это важная работа, которая помогает обеспечивать всех жителей области необходимыми продуктами и товарами", - цитирует пресс-служба областного правительства главу регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрия Фомина. По его словам, автолавки выезжают в села несколько раз в неделю и привозят молочную, мясную, рыбную продукцию, хлеб, сладости, консервы, крупы, муку, сахар, масло, бытовую химию.

https://ria.ru/20231103/subsidii-1907156335.html

https://ria.ru/20231026/fermery-1905483980.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ярославская область, михаил евраев