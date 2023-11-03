https://ria.ru/20231103/antonov-1907080215.html

Россия выступает за укрепление глобального контроля над ЯО, заявил Антонов

Россия выступает за укрепление глобального контроля над ЯО, заявил Антонов - РИА Новости, 03.11.2023

Россия выступает за укрепление глобального контроля над ЯО, заявил Антонов

Россия выступает за укрепление и развитие глобального режима контроля над ядерным оружием и его равноправный учет, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T02:44

2023-11-03T02:44

2023-11-03T02:44

россия

сша

вашингтон (штат)

энтони блинкен

анатолий антонов

госдума рф

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Россия выступает за укрепление и развитие глобального режима контроля над ядерным оружием и его равноправный учет, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Наша страна выступает за укрепление и развитие глобального режима контроля над ядерными вооружениями. Наиболее прочная основа для этого - равноправный учет и уважение интересов всех сторон", - говорится в заявлении Антонова.Так он прокомментировал слова госсекратаря США Энтони Блинкена о том, что в Вашингтоне "глубоко обеспокоены" в связи отзывом со стороны России ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)."Критика и озабоченности госдепартамента транслируются не по адресу. Нам не нужно напоминать о важности сохранения глобальной нормы, запрещающей ядерные взрывные испытания. Российское руководство четко заявило: мы остаемся подписантами ДВЗЯИ со всеми вытекающими правами и обязанностями. Соблюдаем добровольный мораторий на натурные тесты, введенный в 1992 году указом президента России. Продолжаем обмен информацией с остальными участниками Международной системы мониторинга", - отметил Антонов.Как заявил Антонов, "если бы американцы сами ратифицировали подписанный ими в 1996 году договор, нынешней ситуации не возникло бы"."России приходится исправлять правовой и политический дисбаланс в рамках соглашения, который сложился по вине Вашингтона", - заявил посол."Мы ратифицировали ДВЗЯИ в 2000 году. Более 20 лет ожидали, что остальные государства в духе доброй воли и приверженности контролю над вооружениями и нераспространению последуют нашему примеру. Позиция США в этом отношении была наиболее деструктивной. Другие страны, чья ратификация необходима для вступления договора в силу, ориентировались на Вашингтон. Однако американцы более четверти века не предпринимали конкретных шагов по выполнению ратификационных процедур, а пять лет назад и вовсе официально отказались от этой идеи. Продолжают обновление инфраструктуры и оборудования на испытательном полигоне в Неваде", - подчеркнул он.Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ 2 ноября разместили на сайте официального опубликования правовых актов.Закон был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20231103/bezopasnost-1907074624.html

https://ria.ru/20231103/dsnv-1907074096.html

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россия, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, анатолий антонов, госдума рф, владимир путин