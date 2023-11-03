https://ria.ru/20231103/antonov-1907080215.html
Россия выступает за укрепление глобального контроля над ЯО, заявил Антонов
Россия выступает за укрепление глобального контроля над ЯО, заявил Антонов - РИА Новости, 03.11.2023
Россия выступает за укрепление глобального контроля над ЯО, заявил Антонов
Россия выступает за укрепление и развитие глобального режима контроля над ядерным оружием и его равноправный учет, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T02:44
2023-11-03T02:44
2023-11-03T02:44
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сша
вашингтон (штат)
энтони блинкен
анатолий антонов
госдума рф
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Россия выступает за укрепление и развитие глобального режима контроля над ядерным оружием и его равноправный учет, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Наша страна выступает за укрепление и развитие глобального режима контроля над ядерными вооружениями. Наиболее прочная основа для этого - равноправный учет и уважение интересов всех сторон", - говорится в заявлении Антонова.Так он прокомментировал слова госсекратаря США Энтони Блинкена о том, что в Вашингтоне "глубоко обеспокоены" в связи отзывом со стороны России ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)."Критика и озабоченности госдепартамента транслируются не по адресу. Нам не нужно напоминать о важности сохранения глобальной нормы, запрещающей ядерные взрывные испытания. Российское руководство четко заявило: мы остаемся подписантами ДВЗЯИ со всеми вытекающими правами и обязанностями. Соблюдаем добровольный мораторий на натурные тесты, введенный в 1992 году указом президента России. Продолжаем обмен информацией с остальными участниками Международной системы мониторинга", - отметил Антонов.Как заявил Антонов, "если бы американцы сами ратифицировали подписанный ими в 1996 году договор, нынешней ситуации не возникло бы"."России приходится исправлять правовой и политический дисбаланс в рамках соглашения, который сложился по вине Вашингтона", - заявил посол."Мы ратифицировали ДВЗЯИ в 2000 году. Более 20 лет ожидали, что остальные государства в духе доброй воли и приверженности контролю над вооружениями и нераспространению последуют нашему примеру. Позиция США в этом отношении была наиболее деструктивной. Другие страны, чья ратификация необходима для вступления договора в силу, ориентировались на Вашингтон. Однако американцы более четверти века не предпринимали конкретных шагов по выполнению ратификационных процедур, а пять лет назад и вовсе официально отказались от этой идеи. Продолжают обновление инфраструктуры и оборудования на испытательном полигоне в Неваде", - подчеркнул он.Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ 2 ноября разместили на сайте официального опубликования правовых актов.Закон был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
https://ria.ru/20231103/bezopasnost-1907074624.html
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россия, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, анатолий антонов, госдума рф, владимир путин
Россия, США, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Анатолий Антонов, Госдума РФ, Владимир Путин
Россия выступает за укрепление глобального контроля над ЯО, заявил Антонов
Антонов: Россия выступает за укрепление и развитие глобального контроля над ЯО
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Россия выступает за укрепление и развитие глобального режима контроля над ядерным оружием и его равноправный учет, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Наша страна выступает за укрепление и развитие глобального режима контроля над ядерными вооружениями. Наиболее прочная основа для этого - равноправный учет и уважение интересов всех сторон", - говорится в заявлении Антонова.
Так он прокомментировал слова госсекратаря США Энтони Блинкена
о том, что в Вашингтоне "глубоко обеспокоены" в связи отзывом со стороны России ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
"Критика и озабоченности госдепартамента транслируются не по адресу. Нам не нужно напоминать о важности сохранения глобальной нормы, запрещающей ядерные взрывные испытания. Российское руководство четко заявило: мы остаемся подписантами ДВЗЯИ со всеми вытекающими правами и обязанностями. Соблюдаем добровольный мораторий на натурные тесты, введенный в 1992 году указом президента России. Продолжаем обмен информацией с остальными участниками Международной системы мониторинга", - отметил Антонов.
Как заявил Антонов, "если бы американцы сами ратифицировали подписанный ими в 1996 году договор, нынешней ситуации не возникло бы".
"России приходится исправлять правовой и политический дисбаланс в рамках соглашения, который сложился по вине Вашингтона", - заявил посол.
"Мы ратифицировали ДВЗЯИ в 2000 году. Более 20 лет ожидали, что остальные государства в духе доброй воли и приверженности контролю над вооружениями и нераспространению последуют нашему примеру. Позиция США в этом отношении была наиболее деструктивной. Другие страны, чья ратификация необходима для вступления договора в силу, ориентировались на Вашингтон. Однако американцы более четверти века не предпринимали конкретных шагов по выполнению ратификационных процедур, а пять лет назад и вовсе официально отказались от этой идеи. Продолжают обновление инфраструктуры и оборудования на испытательном полигоне в Неваде", - подчеркнул он.
Антонов оценил шансы договориться с США о стратегической безопасности
Президент России Владимир Путин
подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ 2 ноября разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина
. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке
24 сентября 1996 года.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков
отмечал, что отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков
отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
Антонов: если для США важен ДСНВ, то пусть просто его выполнят