Рейтинг@Mail.ru
Россия работает над компенсацией всей суммы ядерных сил США, заявил Антонов - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:14 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/antonov-1907073565.html
Россия работает над компенсацией всей суммы ядерных сил США, заявил Антонов
Россия работает над компенсацией всей суммы ядерных сил США, заявил Антонов - РИА Новости, 03.11.2023
Россия работает над компенсацией всей суммы ядерных сил США, заявил Антонов
Россия будет смотреть на боевые возможности сил ядерного сдерживания США и искать компенсирующий потенциал для всей суммы носителей американских боезарядов,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T00:14
2023-11-03T00:14
анатолий антонов
россия
сша
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602787748_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_cdcf3b568f556acdd5d604d24dee2e28.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия будет смотреть на боевые возможности сил ядерного сдерживания США и искать компенсирующий потенциал для всей суммы носителей американских боезарядов, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Мы не смотрим на намерения США, а смотрим на боевые возможности сил ядерного сдерживания и будем искать компенсирующие средства и силы не для того, чтобы взять какую-то часть американского ядерного потенциала и сказать, что только он будет использовать против России. Мы будем искать компенсирующий потенциал против всей суммы носителей и боезарядов США", - сказал Антонов в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20231030/obvineniya-1906065343.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602787748_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_cd66b795c16ad0a05ad7645c38e54d82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анатолий антонов, россия, сша, вашингтон (штат)
Анатолий Антонов, Россия, США, Вашингтон (штат)
Россия работает над компенсацией всей суммы ядерных сил США, заявил Антонов

Антонов: Россия будет работать над компенсацией всей суммы ядерных сил США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия будет смотреть на боевые возможности сил ядерного сдерживания США и искать компенсирующий потенциал для всей суммы носителей американских боезарядов, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Мы не смотрим на намерения США, а смотрим на боевые возможности сил ядерного сдерживания и будем искать компенсирующие средства и силы не для того, чтобы взять какую-то часть американского ядерного потенциала и сказать, что только он будет использовать против России. Мы будем искать компенсирующий потенциал против всей суммы носителей и боезарядов США", - сказал Антонов в эфире Первого канала.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на X Пекинском Сяншаньском форуме. 30 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Шойгу: обвинения в снижении порога применения ядерного оружия беспочвены
30 октября, 05:37
 
Анатолий АнтоновРоссияСШАВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала