https://ria.ru/20231103/antonov-1907073565.html

Россия работает над компенсацией всей суммы ядерных сил США, заявил Антонов

Россия работает над компенсацией всей суммы ядерных сил США, заявил Антонов - РИА Новости, 03.11.2023

Россия работает над компенсацией всей суммы ядерных сил США, заявил Антонов

Россия будет смотреть на боевые возможности сил ядерного сдерживания США и искать компенсирующий потенциал для всей суммы носителей американских боезарядов,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T00:14

2023-11-03T00:14

2023-11-03T00:14

анатолий антонов

россия

сша

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия будет смотреть на боевые возможности сил ядерного сдерживания США и искать компенсирующий потенциал для всей суммы носителей американских боезарядов, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Мы не смотрим на намерения США, а смотрим на боевые возможности сил ядерного сдерживания и будем искать компенсирующие средства и силы не для того, чтобы взять какую-то часть американского ядерного потенциала и сказать, что только он будет использовать против России. Мы будем искать компенсирующий потенциал против всей суммы носителей и боезарядов США", - сказал Антонов в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20231030/obvineniya-1906065343.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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2023

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анатолий антонов, россия, сша, вашингтон (штат)