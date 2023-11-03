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В Минэкономразвития назвали причину происшествия с судном на Амуре - РИА Новости, 03.11.2023
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12:10 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/amur-1907147100.html
В Минэкономразвития назвали причину происшествия с судном на Амуре
В Минэкономразвития назвали причину происшествия с судном на Амуре - РИА Новости, 03.11.2023
В Минэкономразвития назвали причину происшествия с судном на Амуре
Причиной происшествия с судном на реке Амур в Благовещенске стал ледоход, теплоход не смог причалить к берегу из-за ледяных торосов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:10
2023-11-03T12:10
амур (река)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
хэйхэ
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноя - РИА Новости. Причиной происшествия с судном на реке Амур в Благовещенске стал ледоход, теплоход не смог причалить к берегу из-за ледяных торосов, сообщили РИА Новости в минэкономразвития Приамурья. Судно в пятницу перевозило пассажиров между российским Благовещенском и Хэйхэ. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что судно село на мель и начало проверку. Уточнялось также, что никто не пострадал. Буксир вернул теплоход на судовой ход. "Теплоход, во-первых, не садился на мель. Он оказался зажатый в ледяном массиве, вблизи к берегу. Получается, по центру речки ледоход еще идет, а уже у пристани, к сожалению, возможности причалить не было. Поэтому он там оказался, грубо говоря, заблокированным на определенное время", - говорится в сообщении. В тот день, в связи с погодными условиями и образованием льда на реке, ведомство приостановило на день перевозку пассажиров теплоходами. "3 ноября временно приостановлены пассажирские перевозки между Благовещенском и Хэйхэ. Формирование льда на Амуре не позволяет перевозить людей на кораблях", - говорилось в сообщении. Сообщение между приграничными городами возобновят в субботу, 4 ноября, судами на воздушной подушке. Что касается застрявших пассажиров, они прошли государственный контроль и оказались в так называемой стерильной зоне. В таких обстоятельствах есть определенная процедура: их разрегистрировали и отпустили обратно в город, из которого они хотели выехать, пояснили в минэкономе. В целом, ситуация межсезонья на реке Амур традиционно сопровождается ограничениями на перевозки. До пандемии минэконом ежегодно предупреждал без крайней необходимости пересекать границу до момента, пока лед полностью не скует реку.
https://radiosputnik.ria.ru/20231027/yaponiya-1905576708.html
амур (река)
хэйхэ
благовещенск
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амур (река), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), хэйхэ, благовещенск
Амур (река), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Хэйхэ, Благовещенск
В Минэкономразвития назвали причину происшествия с судном на Амуре

Причиной происшествия с судном на Амуре в Благовещенске стал ледоход

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГород Хэйхэ (Китай) на противоположной стороне Амура
Город Хэйхэ (Китай) на противоположной стороне Амура - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноя - РИА Новости. Причиной происшествия с судном на реке Амур в Благовещенске стал ледоход, теплоход не смог причалить к берегу из-за ледяных торосов, сообщили РИА Новости в минэкономразвития Приамурья.
Судно в пятницу перевозило пассажиров между российским Благовещенском и Хэйхэ. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что судно село на мель и начало проверку. Уточнялось также, что никто не пострадал. Буксир вернул теплоход на судовой ход.
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"Теплоход, во-первых, не садился на мель. Он оказался зажатый в ледяном массиве, вблизи к берегу. Получается, по центру речки ледоход еще идет, а уже у пристани, к сожалению, возможности причалить не было. Поэтому он там оказался, грубо говоря, заблокированным на определенное время", - говорится в сообщении.
В тот день, в связи с погодными условиями и образованием льда на реке, ведомство приостановило на день перевозку пассажиров теплоходами.
"3 ноября временно приостановлены пассажирские перевозки между Благовещенском и Хэйхэ. Формирование льда на Амуре не позволяет перевозить людей на кораблях", - говорилось в сообщении.
Сообщение между приграничными городами возобновят в субботу, 4 ноября, судами на воздушной подушке.
Что касается застрявших пассажиров, они прошли государственный контроль и оказались в так называемой стерильной зоне. В таких обстоятельствах есть определенная процедура: их разрегистрировали и отпустили обратно в город, из которого они хотели выехать, пояснили в минэкономе.
В целом, ситуация межсезонья на реке Амур традиционно сопровождается ограничениями на перевозки. До пандемии минэконом ежегодно предупреждал без крайней необходимости пересекать границу до момента, пока лед полностью не скует реку.
 
Амур (река)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ХэйхэБлаговещенск
 
 
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