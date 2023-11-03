https://ria.ru/20231103/amur-1907147100.html

В Минэкономразвития назвали причину происшествия с судном на Амуре

В Минэкономразвития назвали причину происшествия с судном на Амуре - РИА Новости, 03.11.2023

В Минэкономразвития назвали причину происшествия с судном на Амуре

Причиной происшествия с судном на реке Амур в Благовещенске стал ледоход, теплоход не смог причалить к берегу из-за ледяных торосов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:10

2023-11-03T12:10

2023-11-03T12:10

амур (река)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

хэйхэ

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноя - РИА Новости. Причиной происшествия с судном на реке Амур в Благовещенске стал ледоход, теплоход не смог причалить к берегу из-за ледяных торосов, сообщили РИА Новости в минэкономразвития Приамурья. Судно в пятницу перевозило пассажиров между российским Благовещенском и Хэйхэ. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что судно село на мель и начало проверку. Уточнялось также, что никто не пострадал. Буксир вернул теплоход на судовой ход. "Теплоход, во-первых, не садился на мель. Он оказался зажатый в ледяном массиве, вблизи к берегу. Получается, по центру речки ледоход еще идет, а уже у пристани, к сожалению, возможности причалить не было. Поэтому он там оказался, грубо говоря, заблокированным на определенное время", - говорится в сообщении. В тот день, в связи с погодными условиями и образованием льда на реке, ведомство приостановило на день перевозку пассажиров теплоходами. "3 ноября временно приостановлены пассажирские перевозки между Благовещенском и Хэйхэ. Формирование льда на Амуре не позволяет перевозить людей на кораблях", - говорилось в сообщении. Сообщение между приграничными городами возобновят в субботу, 4 ноября, судами на воздушной подушке. Что касается застрявших пассажиров, они прошли государственный контроль и оказались в так называемой стерильной зоне. В таких обстоятельствах есть определенная процедура: их разрегистрировали и отпустили обратно в город, из которого они хотели выехать, пояснили в минэкономе. В целом, ситуация межсезонья на реке Амур традиционно сопровождается ограничениями на перевозки. До пандемии минэконом ежегодно предупреждал без крайней необходимости пересекать границу до момента, пока лед полностью не скует реку.

https://radiosputnik.ria.ru/20231027/yaponiya-1905576708.html

амур (река)

хэйхэ

благовещенск

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амур (река), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), хэйхэ, благовещенск