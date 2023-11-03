https://ria.ru/20231103/amur-1907147100.html
В Минэкономразвития назвали причину происшествия с судном на Амуре
В Минэкономразвития назвали причину происшествия с судном на Амуре - РИА Новости, 03.11.2023
В Минэкономразвития назвали причину происшествия с судном на Амуре
Причиной происшествия с судном на реке Амур в Благовещенске стал ледоход, теплоход не смог причалить к берегу из-за ледяных торосов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:10
2023-11-03T12:10
2023-11-03T12:10
амур (река)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
хэйхэ
благовещенск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907106439_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3479d6761a5755925d2dd0247dd80b59.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноя - РИА Новости. Причиной происшествия с судном на реке Амур в Благовещенске стал ледоход, теплоход не смог причалить к берегу из-за ледяных торосов, сообщили РИА Новости в минэкономразвития Приамурья. Судно в пятницу перевозило пассажиров между российским Благовещенском и Хэйхэ. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что судно село на мель и начало проверку. Уточнялось также, что никто не пострадал. Буксир вернул теплоход на судовой ход. "Теплоход, во-первых, не садился на мель. Он оказался зажатый в ледяном массиве, вблизи к берегу. Получается, по центру речки ледоход еще идет, а уже у пристани, к сожалению, возможности причалить не было. Поэтому он там оказался, грубо говоря, заблокированным на определенное время", - говорится в сообщении. В тот день, в связи с погодными условиями и образованием льда на реке, ведомство приостановило на день перевозку пассажиров теплоходами. "3 ноября временно приостановлены пассажирские перевозки между Благовещенском и Хэйхэ. Формирование льда на Амуре не позволяет перевозить людей на кораблях", - говорилось в сообщении. Сообщение между приграничными городами возобновят в субботу, 4 ноября, судами на воздушной подушке. Что касается застрявших пассажиров, они прошли государственный контроль и оказались в так называемой стерильной зоне. В таких обстоятельствах есть определенная процедура: их разрегистрировали и отпустили обратно в город, из которого они хотели выехать, пояснили в минэкономе. В целом, ситуация межсезонья на реке Амур традиционно сопровождается ограничениями на перевозки. До пандемии минэконом ежегодно предупреждал без крайней необходимости пересекать границу до момента, пока лед полностью не скует реку.
https://radiosputnik.ria.ru/20231027/yaponiya-1905576708.html
амур (река)
хэйхэ
благовещенск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907106439_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_dc0e24910c47e86b874415df3116fa70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амур (река), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), хэйхэ, благовещенск
Амур (река), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Хэйхэ, Благовещенск
В Минэкономразвития назвали причину происшествия с судном на Амуре
Причиной происшествия с судном на Амуре в Благовещенске стал ледоход
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноя - РИА Новости. Причиной происшествия с судном на реке Амур в Благовещенске стал ледоход, теплоход не смог причалить к берегу из-за ледяных торосов, сообщили РИА Новости в минэкономразвития Приамурья.
Судно в пятницу перевозило пассажиров между российским Благовещенском и Хэйхэ
. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что судно село на мель и начало проверку. Уточнялось также, что никто не пострадал. Буксир вернул теплоход на судовой ход.
Стала известна причина взрыва на российском судне у берегов Японии
"Теплоход, во-первых, не садился на мель. Он оказался зажатый в ледяном массиве, вблизи к берегу. Получается, по центру речки ледоход еще идет, а уже у пристани, к сожалению, возможности причалить не было. Поэтому он там оказался, грубо говоря, заблокированным на определенное время", - говорится в сообщении.
В тот день, в связи с погодными условиями и образованием льда на реке, ведомство приостановило на день перевозку пассажиров теплоходами.
"3 ноября временно приостановлены пассажирские перевозки между Благовещенском и Хэйхэ. Формирование льда на Амуре не позволяет перевозить людей на кораблях", - говорилось в сообщении.
Сообщение между приграничными городами возобновят в субботу, 4 ноября, судами на воздушной подушке.
Что касается застрявших пассажиров, они прошли государственный контроль и оказались в так называемой стерильной зоне. В таких обстоятельствах есть определенная процедура: их разрегистрировали и отпустили обратно в город, из которого они хотели выехать, пояснили в минэкономе.
В целом, ситуация межсезонья на реке Амур традиционно сопровождается ограничениями на перевозки. До пандемии минэконом ежегодно предупреждал без крайней необходимости пересекать границу до момента, пока лед полностью не скует реку.