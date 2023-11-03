https://ria.ru/20231103/aktivnost-1907092175.html

ВСУ снизили активность на Краснолиманском направлении, заявил эксперт

ВСУ снизили активность на Краснолиманском направлении, заявил эксперт - РИА Новости, 03.11.2023

ВСУ снизили активность на Краснолиманском направлении, заявил эксперт

После массированных авиаударов ВКС РФ по целям на краснолиманском направлении ВСУ снизили свою боевую активность, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T08:16

2023-11-03T08:16

2023-11-03T08:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

андрей марочко

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. После массированных авиаударов ВКС РФ по целям на краснолиманском направлении ВСУ снизили свою боевую активность, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После массированной отработки целей российской авиацией украинские боевики значительно снизили боевую активность. На многих участках сократились обстрелы и штурмовые действия", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что на передовых украинских позициях в основном проводятся ротационные мероприятия, ведется контрбатарейная борьба. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила две атаки ВСУ, уничтожены до 40 украинских военнослужащих, шесть боевых машин пехоты и три автомобиля.

https://ria.ru/20231103/su-25sm-1907085567.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, андрей марочко, луганская народная республика