https://ria.ru/20231103/aktivnost-1907092175.html
ВСУ снизили активность на Краснолиманском направлении, заявил эксперт
ВСУ снизили активность на Краснолиманском направлении, заявил эксперт - РИА Новости, 03.11.2023
ВСУ снизили активность на Краснолиманском направлении, заявил эксперт
После массированных авиаударов ВКС РФ по целям на краснолиманском направлении ВСУ снизили свою боевую активность, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T08:16
2023-11-03T08:16
2023-11-03T08:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
андрей марочко
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg
ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. После массированных авиаударов ВКС РФ по целям на краснолиманском направлении ВСУ снизили свою боевую активность, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После массированной отработки целей российской авиацией украинские боевики значительно снизили боевую активность. На многих участках сократились обстрелы и штурмовые действия", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что на передовых украинских позициях в основном проводятся ротационные мероприятия, ведется контрбатарейная борьба. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила две атаки ВСУ, уничтожены до 40 украинских военнослужащих, шесть боевых машин пехоты и три автомобиля.
https://ria.ru/20231103/su-25sm-1907085567.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, андрей марочко, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика
ВСУ снизили активность на Краснолиманском направлении, заявил эксперт
Марочко: ВСУ снизили активность на Краснолиманском направлении после ударов ВКС
ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. После массированных авиаударов ВКС РФ по целям на краснолиманском направлении ВСУ снизили свою боевую активность, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"После массированной отработки целей российской авиацией украинские боевики значительно снизили боевую активность. На многих участках сократились обстрелы и штурмовые действия", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что на передовых украинских позициях в основном проводятся ротационные мероприятия, ведется контрбатарейная борьба.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила две атаки ВСУ, уничтожены до 40 украинских военнослужащих, шесть боевых машин пехоты и три автомобиля.
Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ