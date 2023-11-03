https://ria.ru/20231103/aes-1907140197.html

Лукашенко заявил, что не хочет отпускать главу "Росатома" из Белоруссии

Лукашенко заявил, что не хочет отпускать главу "Росатома" из Белоруссии - РИА Новости, 03.11.2023

Лукашенко заявил, что не хочет отпускать главу "Росатома" из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил руководство госконцерна "Росатом" за реализацию проекта Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:51

2023-11-03T11:51

2023-11-03T11:56

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белоруссия

гродненская область

александр лукашенко

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белорусская аэс

алексей лихачев

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МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил руководство госконцерна "Росатом" за реализацию проекта Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). В пятницу глава белорусского государства посетил Островец, где ему доложили о готовности станции к эксплуатации. Вице-премьер Белоруссии, председатель приемочной комиссии БелАЭС Петр Пархомчик доложил, все члены комиссии подписали акт приемки второго блока в промышленную эксплуатацию. Лукашенко обозначил вопрос о перспективах дальнейшего сотрудничества с "Росатомом". "Мне не хочется вас из Беларуси отпускать", - приводит слова белорусского лидера пресс-служба. "А нам не хочется уходить", - ответил Лихачев. Руководитель "Росатома" подчеркнул комфортную и плодотворную работу на объекте вместе с белорусскими специалистами. Он пригласил белорусскую сторону подключиться и к зарубежным стройкам "Росатома". В среду министерство энергетики Белоруссии приняло второй энергоблок БелАЭС в промышленную эксплуатацию. Станция, построенная в городе Островец Гродненской области, стала первым полностью реализованным зарубежным проектом "Росатома" с реакторами ВВЭР-1200 новейшего поколения 3+. Два энергоблока Белорусской АЭС (суммарная мощность станции — 2400 МВт) смогут обеспечить около 40 % потребностей республики в электроэнергии, что выведет страну в число мировых лидеров по доле атомной генерации в общем энергобалансе.

https://ria.ru/20231031/belaes-1906388086.html

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, гродненская область, александр лукашенко, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс, алексей лихачев