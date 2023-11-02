https://ria.ru/20231102/zolotoy_zapas-1906834889.html
Золотые резервы России достигли рекордного значения
Золотые резервы России достигли рекордного значения - РИА Новости, 02.11.2023
Золотые резервы России достигли рекордного значения
Золотые резервы России по итогам сентября текущего года выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн, следует из анализа РИА Новости данных мировых центробанков. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T04:06
2023-11-02T04:06
2023-11-02T08:52
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Золотые резервы России по итогам сентября текущего года выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн, следует из анализа РИА Новости данных мировых центробанков. Москва остается на пятом месте в мире по этому показателю.Россия в сентябре нарастила запасы золота на два процента, или 44 тонны, — до 2,36 тысячи тонн, что стало максимальным уровнем за всю ее современную историю.При этом из-за резкого снижения цен на золото в конце сентября вложения в этот драгметалл обвалились на три процента — до 140,5 миллиарда долларов. Абсолютными рекордсменами по этому показателю остаются США с 8,1 тысячи тонн золота. Второе место занимает Германия с показателем в 3,35 тысячи тонн. Тройку лидеров замыкает Италия с 2,45 тысячи тонн. На четвертом месте расположилась Франция с показателем в 2,4 тысячи тонн.В десятку стран с крупнейшими золотыми запасами также входят Китай (2,2 тысячи тонн), Швейцария (одна тысяча тонн), Япония (846 тонн), Индия (801 тонна) и Турция (675 тонн).
https://ria.ru/20220622/zoloto-1797258097.html
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россия, сша, германия, экономика
Россия, США, Германия, Экономика
Золотые резервы России достигли рекордного значения
Золотые резервы России в сентябре выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Золотые резервы России по итогам сентября текущего года выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн, следует из анализа РИА Новости данных мировых центробанков.
Москва остается на пятом месте в мире по этому показателю.
Россия в сентябре нарастила запасы золота на два процента, или 44 тонны, — до 2,36 тысячи тонн, что стало максимальным уровнем за всю ее современную историю.
При этом из-за резкого снижения цен на золото в конце сентября вложения в этот драгметалл обвалились на три процента — до 140,5 миллиарда долларов.
Минфин заверил, что золотые запасы России хранятся внутри страны
Абсолютными рекордсменами по этому показателю остаются США
с 8,1 тысячи тонн золота. Второе место занимает Германия
с показателем в 3,35 тысячи тонн. Тройку лидеров замыкает Италия
с 2,45 тысячи тонн. На четвертом месте расположилась Франция
с показателем в 2,4 тысячи тонн.
В десятку стран с крупнейшими золотыми запасами также входят Китай
(2,2 тысячи тонн), Швейцария
(одна тысяча тонн), Япония
(846 тонн), Индия
(801 тонна) и Турция
(675 тонн).
Россия нарастила финансирование стран Африки до максимума с 2003 года