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Пушилин вручил военнослужащим знаки отличия и медали - РИА Новости, 02.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 02.11.2023 (обновлено: 20:46 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/znaki-1907055568.html
Пушилин вручил военнослужащим знаки отличия и медали
Пушилин вручил военнослужащим знаки отличия и медали - РИА Новости, 02.11.2023
Пушилин вручил военнослужащим знаки отличия и медали
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале о награждении военнослужащих знаками отличия и медалями за мужество и героизм во время боевых действий. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T20:36
2023-11-02T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале о награждении военнослужащих знаками отличия и медалями за мужество и героизм во время боевых действий.&quot;За заслуги перед Донецкой Народной Республикой, личное мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий по защите региона, наградил бойцов 7-й штурмовой Святого Георгия добровольческой бригады и 13-го батальона боевого армейского резерва Союза добровольцев Донбасса&quot;, — написал руководитель региона.Двадцать военных получили:Пушилин добавил, что бойцы самоотверженно сражаются на самых сложных направлениях плечом к плечу с другими подразделениями российской армии.
https://ria.ru/20231025/medali-1905089775.html
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин вручил военнослужащим знаки отличия и медали

Пушилин вручил 20 военнослужащим знаки отличия и медали за мужество и героизм

© Пушилин Д.В./ TelegramГлава ДНР Денис Пушилин во время награждения военнослужащих
Глава ДНР Денис Пушилин во время награждения военнослужащих
© Пушилин Д.В./ Telegram
Глава ДНР Денис Пушилин во время награждения военнослужащих
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале о награждении военнослужащих знаками отличия и медалями за мужество и героизм во время боевых действий.
«

"За заслуги перед Донецкой Народной Республикой, личное мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий по защите региона, наградил бойцов 7-й штурмовой Святого Георгия добровольческой бригады и 13-го батальона боевого армейского резерва Союза добровольцев Донбасса", — написал руководитель региона.

Двадцать военных получили:
  • знаки отличия "Георгиевский крест" и "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой";
  • медали "За отвагу" и "За храбрость".
Пушилин добавил, что бойцы самоотверженно сражаются на самых сложных направлениях плечом к плечу с другими подразделениями российской армии.
Министр обороны РФ после вручения медалей Золотая Звезда героям специальной военной операции. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Шойгу вручил медали Героя России командирам бригад морской пехоты
25 октября, 10:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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