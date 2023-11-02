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Пушилин вручил военнослужащим знаки отличия и медали
Пушилин вручил военнослужащим знаки отличия и медали - РИА Новости, 02.11.2023
Пушилин вручил военнослужащим знаки отличия и медали
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале о награждении военнослужащих знаками отличия и медалями за мужество и героизм во время боевых действий. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T20:36
2023-11-02T20:36
2023-11-02T20:46
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале о награждении военнослужащих знаками отличия и медалями за мужество и героизм во время боевых действий."За заслуги перед Донецкой Народной Республикой, личное мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий по защите региона, наградил бойцов 7-й штурмовой Святого Георгия добровольческой бригады и 13-го батальона боевого армейского резерва Союза добровольцев Донбасса", — написал руководитель региона.Двадцать военных получили:Пушилин добавил, что бойцы самоотверженно сражаются на самых сложных направлениях плечом к плечу с другими подразделениями российской армии.
https://ria.ru/20231025/medali-1905089775.html
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин вручил военнослужащим знаки отличия и медали
Пушилин вручил 20 военнослужащим знаки отличия и медали за мужество и героизм