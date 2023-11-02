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Москва поднимет вопрос об отношении к российским журналистам, заявили в МИД
Москва поднимет вопрос об отношении к российским журналистам, заявили в МИД - РИА Новости, 02.11.2023
Москва поднимет вопрос об отношении к российским журналистам, заявили в МИД
Россия намерена ставить вопрос об отношении к российским журналистам в международных организациях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:00
2023-11-02T12:00
2023-11-02T12:00
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия намерена ставить вопрос об отношении к российским журналистам в международных организациях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Мы требуем от профильных международных структур добросовестно выполнять возложенные на них обязанности... Мы требуем постановки вопроса об абсолютно незаконном и аморальном поведении стран НАТО в отношении представителей журналистской профессии, в первую очередь российских. Мы будем и дальше добиваться правосудия", - сказала Захарова. Она добавила, что власти Болгарии не только не извинились за случай с российским журналистом в Болгарии, но и настойчиво намекнули, что нужно оставить инцидент "вне информационного поля". Ранее стало известно, что собственного корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака намерены выслать из Болгарии, причины такого решения не озвучивались. Позже местный телеканал сообщил, что власти Болгарии лишили аккредитации Гацака из-за подозрений в якобы шпионаже
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мария захарова, в мире, болгария
Мария Захарова, В мире, Болгария
Москва поднимет вопрос об отношении к российским журналистам, заявили в МИД
МИД: Москва поднимет в организациях вопрос об отношении к российским журналистам