https://ria.ru/20231102/zelenskiy-1906979717.html
"Все находится на грани". В США раскрыли, что Россия приготовила Зеленскому
"Все находится на грани". В США раскрыли, что Россия приготовила Зеленскому - РИА Новости, 02.11.2023
"Все находится на грани". В США раскрыли, что Россия приготовила Зеленскому
Президент Владимир Зеленский потеряет власть в результате денацификации Украины Россией, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:02
2023-11-02T16:02
2023-11-02T16:04
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский потеряет власть в результате денацификации Украины Россией, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector."С правительством Зеленского будет покончено после денацификации Украины. Демилитаризация украинской армии уже происходит", — отметил эксперт.Он напомнил, что Россия действует взвешенно и проводит крупные операции под Купянском, чтобы завершить уничтожение ВСУ, которые уже находятся на грани краха."Владимир Путин достиг удивительных результатов за последний год. Он не только нанес поражение коллективному Западу, но и построил полуторамиллионную армию. В то же самое время НАТО не может собрать 300 тысяч военных для сил быстрого реагирования", — подчеркнул Риттер.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина терпит поражение, несмотря на снабжение ВСУ натовским оружием и боеприпасами. Глава ведомства уточнил, что киевские силовики отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, что приводит к большим потерям в их рядах.
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Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО
"Все находится на грани". В США раскрыли, что Россия приготовила Зеленскому
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия скоро покончит с режимом Зеленского