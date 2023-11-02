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"Все находится на грани". В США раскрыли, что Россия приготовила Зеленскому - РИА Новости, 02.11.2023
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16:02 02.11.2023 (обновлено: 16:04 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/zelenskiy-1906979717.html
"Все находится на грани". В США раскрыли, что Россия приготовила Зеленскому
"Все находится на грани". В США раскрыли, что Россия приготовила Зеленскому - РИА Новости, 02.11.2023
"Все находится на грани". В США раскрыли, что Россия приготовила Зеленскому
Президент Владимир Зеленский потеряет власть в результате денацификации Украины Россией, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:02
2023-11-02T16:04
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский потеряет власть в результате денацификации Украины Россией, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector."С правительством Зеленского будет покончено после денацификации Украины. Демилитаризация украинской армии уже происходит", — отметил эксперт.Он напомнил, что Россия действует взвешенно и проводит крупные операции под Купянском, чтобы завершить уничтожение ВСУ, которые уже находятся на грани краха."Владимир Путин достиг удивительных результатов за последний год. Он не только нанес поражение коллективному Западу, но и построил полуторамиллионную армию. В то же самое время НАТО не может собрать 300 тысяч военных для сил быстрого реагирования", — подчеркнул Риттер.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина терпит поражение, несмотря на снабжение ВСУ натовским оружием и боеприпасами. Глава ведомства уточнил, что киевские силовики отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, что приводит к большим потерям в их рядах.
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политика, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО
"Все находится на грани". В США раскрыли, что Россия приготовила Зеленскому

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия скоро покончит с режимом Зеленского

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский потеряет власть в результате денацификации Украины Россией, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.
«
"С правительством Зеленского будет покончено после денацификации Украины. Демилитаризация украинской армии уже происходит", — отметил эксперт.
Он напомнил, что Россия действует взвешенно и проводит крупные операции под Купянском, чтобы завершить уничтожение ВСУ, которые уже находятся на грани краха.
"Владимир Путин достиг удивительных результатов за последний год. Он не только нанес поражение коллективному Западу, но и построил полуторамиллионную армию. В то же самое время НАТО не может собрать 300 тысяч военных для сил быстрого реагирования", — подчеркнул Риттер.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина терпит поражение, несмотря на снабжение ВСУ натовским оружием и боеприпасами. Глава ведомства уточнил, что киевские силовики отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, что приводит к большим потерям в их рядах.
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ПолитикаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАНАТО
 
 
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