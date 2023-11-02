https://ria.ru/20231102/zelenskiy-1906979717.html

"Все находится на грани". В США раскрыли, что Россия приготовила Зеленскому

"Все находится на грани". В США раскрыли, что Россия приготовила Зеленскому - РИА Новости, 02.11.2023

"Все находится на грани". В США раскрыли, что Россия приготовила Зеленскому

Президент Владимир Зеленский потеряет власть в результате денацификации Украины Россией, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:02

2023-11-02T16:02

2023-11-02T16:04

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский потеряет власть в результате денацификации Украины Россией, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector."С правительством Зеленского будет покончено после денацификации Украины. Демилитаризация украинской армии уже происходит", — отметил эксперт.Он напомнил, что Россия действует взвешенно и проводит крупные операции под Купянском, чтобы завершить уничтожение ВСУ, которые уже находятся на грани краха."Владимир Путин достиг удивительных результатов за последний год. Он не только нанес поражение коллективному Западу, но и построил полуторамиллионную армию. В то же самое время НАТО не может собрать 300 тысяч военных для сил быстрого реагирования", — подчеркнул Риттер.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина терпит поражение, несмотря на снабжение ВСУ натовским оружием и боеприпасами. Глава ведомства уточнил, что киевские силовики отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, что приводит к большим потерям в их рядах.

https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906796283.html

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политика, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато