https://ria.ru/20231102/zelenskiy-1906846061.html

"С ним покончено". В США раскрыли шокирующую деталь про Зеленского

"С ним покончено". В США раскрыли шокирующую деталь про Зеленского - РИА Новости, 02.11.2023

"С ним покончено". В США раскрыли шокирующую деталь про Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского презирают на Западе, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T08:50

2023-11-02T08:50

2023-11-02T08:50

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского презирают на Западе, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале."Теперь над ним глумятся, он стал объектом презрения. С ним покончено. Можно лишь предположить, сколько еще он будет ждать, пока не улетит на одну из своих вилл в Венеции или Майами", — указал эксперт.По его словам, Украина уже практический проиграла конфликт против России, понеся колоссальные потери, и теперь буквально дышит на ладан, а ее лидер, которого недавно считали "героем" на Западе, стал посмешищем в глазах его же союзников."Думаю, что Украина уже мертва, но мы будем продолжать отправлять ей миллиарды долларов ради поддержания лжи, что она жива. И мы будем поддерживать эту ложь, предполагаю, до грядущих выборов. После них уже наконец-то примут, что все уже кончено и пора идти дальше", — резюмировал Макгрегор.В понедельник издание Time выпустило статью с комментариями Зеленского и представителями его команды, в которой говорится, что убежденность Зеленского в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями. Также в материале говорится, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят все обещанное вооружение, при этом местные чиновники "воруют так, будто завтра не наступит".

https://ria.ru/20231101/katastrofa-1906727435.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, пентагон, политика