"Сделаем все тихо". На Западе раскрыли смертельный удар в спину Зеленскому
AgoraVox: события в Газе позволят Западу тихо уйти с Украины
© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Политика западных лидеров привела к тому, что единственным способом для них закончить конфликт на Украине без репутационных потерь станет передача России всего, что она захочет, прикрыв это событиями в секторе Газа, такое мнение выразил обозреватель французского издания AgoraVox Жюль Сейес.
"События в Газе представляют собой возможность плавно свернуть операцию Запада на Украине вдали от западных же видеокамер. Победа России могла бы произойти тихо, без особого беспокойства и потерь престижа для наших лидеров", — говорится в статье.
По словам Сейеса, ВСУ уже не в состоянии наступать, а организовать быструю капитуляцию можно только путем выполнения всех требований России, что, по его мнению, является результатом необдуманных действия Запада в 2022 году.
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"Давно прошли те времена, когда Россия могла довольствоваться обещанием нейтралитета Украины и автономии/независимости Донбасса/Луганска. Решение западных лидеров побудить своих украинских коллег продолжать боевые действия вынудило Россию вступить почти в лобовой конфликт с западным блоком. Мир изменился в апреле 2022 года благодаря нашим блестящим лидерам", — пишет Сейес.
По мнению автора статьи, инициатива на поле боя окончательно перешла к России, и даже стремление западных журналистов представлять отправку мобилизованных украинцев на "бойню" в качестве триумфа не изменит реальное положение на фронте.
ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, никаких результатов они не добились. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.