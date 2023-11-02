https://ria.ru/20231102/zavorotnyuk-1906974662.html

"Болит в груди": дочь Заворотнюк раскрыла подробности состояния матери

"Болит в груди": дочь Заворотнюк раскрыла подробности состояния матери - РИА Новости, 02.11.2023

"Болит в груди": дочь Заворотнюк раскрыла подробности состояния матери

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за долгое время раскрыла подробности состояния своей матери. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:51

2023-11-02T15:51

2023-11-02T15:56

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за долгое время раскрыла подробности состояния своей матери. "Болеет очень сильно. Мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло 5 лет", — ответила блогерша в сторис Instagram* одному из подписчиков. В 2019 году звезде сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали глиобластому. Актриса перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает Анна.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221215/zavorotnyuk-1838892159.html

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2023

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анастасия заворотнюк, анна заворотнюк, знаменитости, новости шоу-бизнеса