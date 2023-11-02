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"Болит в груди": дочь Заворотнюк раскрыла подробности состояния матери - РИА Новости, 02.11.2023
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Шоубиз
 
15:51 02.11.2023 (обновлено: 15:56 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/zavorotnyuk-1906974662.html
"Болит в груди": дочь Заворотнюк раскрыла подробности состояния матери
"Болит в груди": дочь Заворотнюк раскрыла подробности состояния матери - РИА Новости, 02.11.2023
"Болит в груди": дочь Заворотнюк раскрыла подробности состояния матери
Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за долгое время раскрыла подробности состояния своей матери. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:51
2023-11-02T15:56
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за долгое время раскрыла подробности состояния своей матери. &quot;Болеет очень сильно. Мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло 5 лет&quot;, — ответила блогерша в сторис Instagram* одному из подписчиков. В 2019 году звезде сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали глиобластому. Актриса перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает Анна.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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анастасия заворотнюк, анна заворотнюк, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Анастасия Заворотнюк, Анна Заворотнюк, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
"Болит в груди": дочь Заворотнюк раскрыла подробности состояния матери

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что актриса "очень сильно" болеет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за долгое время раскрыла подробности состояния своей матери.
«

"Болеет очень сильно. Мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло 5 лет", — ответила блогерша в сторис Instagram* одному из подписчиков.

© Фото : Страница Анны Заворотнюк в соцсетяхСторис со стрраницы Анны Заворотнюк в соцсетях
Сторис со стрраницы Анны Заворотнюк в соцсетях - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : Страница Анны Заворотнюк в соцсетях
Сторис со стрраницы Анны Заворотнюк в соцсетях
В 2019 году звезде сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали глиобластому.
Актриса перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает Анна.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизАнастасия ЗаворотнюкАнна ЗаворотнюкЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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