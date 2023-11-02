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Эксперт считает, что Залужный пытается выиграть время для ВСУ - РИА Новости, 02.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/zaluzhnyy-1906920601.html
Эксперт считает, что Залужный пытается выиграть время для ВСУ
Эксперт считает, что Залужный пытается выиграть время для ВСУ - РИА Новости, 02.11.2023
Эксперт считает, что Залужный пытается выиграть время для ВСУ
Заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в российско-украинском конфликте рассчитаны на то, чтобы если и не перейти к мирным переговорам, то хотя бы... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:08
2023-11-02T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
валерий залужный
вооруженные силы украины
украина
россия
константин сивков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в российско-украинском конфликте рассчитаны на то, чтобы если и не перейти к мирным переговорам, то хотя бы заморозить обстановку на фронте и дать ВСУ восстановить свой потенциал, считает доктор военных наук Константин Сивков. Ранее Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, согласно натовским учебникам, четырёх месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма. "Наступление ВСУ провалилось, Вооружённые силы Украины утратили свой потенциал, и в этих условиях Залужный говорит о том, что необходимо перейти к "Минску-3", - сказал Сивков РИА Новости. Он пояснил, что цель Киева сейчас – начать переходить к стабилизации фронта, чтобы в дальнейшем перейти к мирным переговорам. Даже если до таких переговоров не дойдёт, то в условиях прекращения активных боевых действий, сидя в обороне, украинские войска попытаются восстановить свой потенциал за счёт поставки западных вооружений и проведения новой волны мобилизации, уверен эксперт. При этом он не согласился с мнением Залужного о том, что ВС РФ якобы находятся в том же положении, что и украинские. "Это обращение Залужного адресовано в первую очередь представителям пятой колонны, которые должны не допустить решительных боевых действий российских Вооружённых сил по разгрому противника", - подчеркнул Сивков.
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в мире, валерий залужный, вооруженные силы украины, украина, россия, константин сивков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Константин Сивков, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эксперт считает, что Залужный пытается выиграть время для ВСУ

Эксперт Сивков: Залужный пытается заморозить обстановку и выиграть время для ВСУ

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в российско-украинском конфликте рассчитаны на то, чтобы если и не перейти к мирным переговорам, то хотя бы заморозить обстановку на фронте и дать ВСУ восстановить свой потенциал, считает доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, согласно натовским учебникам, четырёх месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
"Наступление ВСУ провалилось, Вооружённые силы Украины утратили свой потенциал, и в этих условиях Залужный говорит о том, что необходимо перейти к "Минску-3", - сказал Сивков РИА Новости. Он пояснил, что цель Киева сейчас – начать переходить к стабилизации фронта, чтобы в дальнейшем перейти к мирным переговорам. Даже если до таких переговоров не дойдёт, то в условиях прекращения активных боевых действий, сидя в обороне, украинские войска попытаются восстановить свой потенциал за счёт поставки западных вооружений и проведения новой волны мобилизации, уверен эксперт.
При этом он не согласился с мнением Залужного о том, что ВС РФ якобы находятся в том же положении, что и украинские. "Это обращение Залужного адресовано в первую очередь представителям пятой колонны, которые должны не допустить решительных боевых действий российских Вооружённых сил по разгрому противника", - подчеркнул Сивков.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Кремле прокомментировали слова Залужного о тупике на поле боя
12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияКонстантин СивковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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