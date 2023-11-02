https://ria.ru/20231102/zaluzhnyy-1906920601.html

Эксперт считает, что Залужный пытается выиграть время для ВСУ

Эксперт считает, что Залужный пытается выиграть время для ВСУ - РИА Новости, 02.11.2023

Эксперт считает, что Залужный пытается выиграть время для ВСУ

Заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в российско-украинском конфликте рассчитаны на то, чтобы если и не перейти к мирным переговорам, то хотя бы... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:08

2023-11-02T13:08

2023-11-02T13:08

специальная военная операция на украине

в мире

валерий залужный

вооруженные силы украины

украина

россия

константин сивков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в российско-украинском конфликте рассчитаны на то, чтобы если и не перейти к мирным переговорам, то хотя бы заморозить обстановку на фронте и дать ВСУ восстановить свой потенциал, считает доктор военных наук Константин Сивков. Ранее Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, согласно натовским учебникам, четырёх месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма. "Наступление ВСУ провалилось, Вооружённые силы Украины утратили свой потенциал, и в этих условиях Залужный говорит о том, что необходимо перейти к "Минску-3", - сказал Сивков РИА Новости. Он пояснил, что цель Киева сейчас – начать переходить к стабилизации фронта, чтобы в дальнейшем перейти к мирным переговорам. Даже если до таких переговоров не дойдёт, то в условиях прекращения активных боевых действий, сидя в обороне, украинские войска попытаются восстановить свой потенциал за счёт поставки западных вооружений и проведения новой волны мобилизации, уверен эксперт. При этом он не согласился с мнением Залужного о том, что ВС РФ якобы находятся в том же положении, что и украинские. "Это обращение Залужного адресовано в первую очередь представителям пятой колонны, которые должны не допустить решительных боевых действий российских Вооружённых сил по разгрому противника", - подчеркнул Сивков.

https://ria.ru/20231102/zaluzhnyy-1906888252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, валерий залужный, вооруженные силы украины, украина, россия, константин сивков, ситуация в днр и лнр