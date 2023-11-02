Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали слова Залужного о тупике на поле боя - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 02.11.2023 (обновлено: 14:27 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/zaluzhnyy-1906888252.html
В Кремле прокомментировали слова Залужного о тупике на поле боя
В Кремле прокомментировали слова Залужного о тупике на поле боя - РИА Новости, 02.11.2023
В Кремле прокомментировали слова Залужного о тупике на поле боя
Никакого позиционного тупика на поле боя нет, вооруженные силы продолжают выполнять задачи в зоне военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:07
2023-11-02T14:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
россия
украина
валерий залужный
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Никакого позиционного тупика на поле боя нет, вооруженные силы продолжают выполнять задачи в зоне военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главкома ВСУ Валерия Залужного."Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые стоят, должны быть выполнены", — сказал представитель Кремля. По его словам, чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, "тем скорее откроются какие-то перспективы" разрешения ситуации."Киевскому режиму, собственно, уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя — это абсурдно. Чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы", — добавил Песков.Залужный ранее в интервью журналу The Economist сказал, что ситуация на фронте для каждой из сторон конфликта зашла в тупик. Он отметил, что уже не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, никаких результатов они не добились. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231102/zaluzhnyy-1906828763.html
https://ria.ru/20231102/ukraina-1906886212.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_e77a3345427c8bc4eb8ea0d0cbc2f2a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, валерий залужный, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Украина, Валерий Залужный, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали слова Залужного о тупике на поле боя

Песков не согласился с заявлением Залужного о тупиковой ситуации на поле боя

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Никакого позиционного тупика на поле боя нет, вооруженные силы продолжают выполнять задачи в зоне военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главкома ВСУ Валерия Залужного.
"Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые стоят, должны быть выполнены", — сказал представитель Кремля.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
"Тупик": главком ВСУ сделал неожиданное признание
01:44
По его словам, чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, "тем скорее откроются какие-то перспективы" разрешения ситуации.
«
"Киевскому режиму, собственно, уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя — это абсурдно. Чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы", — добавил Песков.
Залужный ранее в интервью журналу The Economist сказал, что ситуация на фронте для каждой из сторон конфликта зашла в тупик. Он отметил, что уже не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, никаких результатов они не добились. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Госдуме призвали Залужного думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины
11:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияУкраинаВалерий ЗалужныйДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала