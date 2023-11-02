https://ria.ru/20231102/zaluzhnyy-1906888252.html

В Кремле прокомментировали слова Залужного о тупике на поле боя

В Кремле прокомментировали слова Залужного о тупике на поле боя - РИА Новости, 02.11.2023

В Кремле прокомментировали слова Залужного о тупике на поле боя

Никакого позиционного тупика на поле боя нет, вооруженные силы продолжают выполнять задачи в зоне военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:07

2023-11-02T12:07

2023-11-02T14:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

россия

украина

валерий залужный

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Никакого позиционного тупика на поле боя нет, вооруженные силы продолжают выполнять задачи в зоне военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главкома ВСУ Валерия Залужного."Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые стоят, должны быть выполнены", — сказал представитель Кремля. По его словам, чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, "тем скорее откроются какие-то перспективы" разрешения ситуации."Киевскому режиму, собственно, уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя — это абсурдно. Чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы", — добавил Песков.Залужный ранее в интервью журналу The Economist сказал, что ситуация на фронте для каждой из сторон конфликта зашла в тупик. Он отметил, что уже не надеется на прорыв, хотя "по учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, никаких результатов они не добились. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

https://ria.ru/20231102/zaluzhnyy-1906828763.html

https://ria.ru/20231102/ukraina-1906886212.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, валерий залужный, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр