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Достигают Днепропетровска: Залужного напугало новое российское оружие

Достигают Днепропетровска: Залужного напугало новое российское оружие - РИА Новости, 02.11.2023

Достигают Днепропетровска: Залужного напугало новое российское оружие

Ракеты новых российских ЗРК С-400 могут достичь города Днепропетровск, такими опасениями поделился главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T06:37

2023-11-02T06:37

2023-11-02T11:59

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ракеты новых российских ЗРК С-400 могут достичь города Днепропетровск, такими опасениями поделился главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist."Россия улучшила свою противовоздушную оборону: экспериментальная версия ракетной системы С-400 может достичь пределов города Днепр", — приводит его слова издание.Главком ВСУ пожаловался, что передаваемое Украине оружие теряет свою полезность из-за медлительности Запада в его поставках, благодаря которой Россия успевает быстрее совершенствовать свои вооружения. Так, новые ракеты С-400 сделали "менее полезными" для Украины американские истребители F-16, которые должны быть доставлены только в следующем году, заявил он.Именно поэтому, по словам Залужного, Россия успела не только усовершенствовать комплексы С-400, но и укрепить оборону в целом."Сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и укрепить оборону <…>. Эти системы были наиболее актуальны для нас в прошлом году, но они появились только в этом", — заключил главком.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими группировки "Восток" сообщил, что в российской армии появились зенитные ракетные комплексы, которые меньше чем за неделю сбили больше двадцати украинских самолетов. Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны на 24 октября, уничтожено 511 украинских военных самолетов, 253 вертолета и 8220 беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20231102/ukraina-1906837790.html

https://ria.ru/20231102/zelenskiy-1906830970.html

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в мире, украина, валерий залужный, днепропетровск, россия, вооруженные силы украины, нато, f-16