Достигают Днепропетровска: Залужного напугало новое российское оружие
Главком ВСУ Залужный: новые ракеты российских С-400 достигают Днепропетровска
© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ракеты новых российских ЗРК С-400 могут достичь города Днепропетровск, такими опасениями поделился главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.
"Россия улучшила свою противовоздушную оборону: экспериментальная версия ракетной системы С-400 может достичь пределов города Днепр", — приводит его слова издание.
Главком ВСУ пожаловался, что передаваемое Украине оружие теряет свою полезность из-за медлительности Запада в его поставках, благодаря которой Россия успевает быстрее совершенствовать свои вооружения. Так, новые ракеты С-400 сделали "менее полезными" для Украины американские истребители F-16, которые должны быть доставлены только в следующем году, заявил он.
Именно поэтому, по словам Залужного, Россия успела не только усовершенствовать комплексы С-400, но и укрепить оборону в целом.
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"Сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и укрепить оборону <…>. Эти системы были наиболее актуальны для нас в прошлом году, но они появились только в этом", — заключил главком.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими группировки "Восток" сообщил, что в российской армии появились зенитные ракетные комплексы, которые меньше чем за неделю сбили больше двадцати украинских самолетов. Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны на 24 октября, уничтожено 511 украинских военных самолетов, 253 вертолета и 8220 беспилотных летательных аппаратов.