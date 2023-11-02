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Достигают Днепропетровска: Залужного напугало новое российское оружие - РИА Новости, 02.11.2023
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06:37 02.11.2023 (обновлено: 11:59 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/zaluzhnyy-1906839165.html
Достигают Днепропетровска: Залужного напугало новое российское оружие
Достигают Днепропетровска: Залужного напугало новое российское оружие - РИА Новости, 02.11.2023
Достигают Днепропетровска: Залужного напугало новое российское оружие
Ракеты новых российских ЗРК С-400 могут достичь города Днепропетровск, такими опасениями поделился главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T06:37
2023-11-02T11:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
днепропетровск
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ракеты новых российских ЗРК С-400 могут достичь города Днепропетровск, такими опасениями поделился главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist."Россия улучшила свою противовоздушную оборону: экспериментальная версия ракетной системы С-400 может достичь пределов города Днепр", — приводит его слова издание.Главком ВСУ пожаловался, что передаваемое Украине оружие теряет свою полезность из-за медлительности Запада в его поставках, благодаря которой Россия успевает быстрее совершенствовать свои вооружения. Так, новые ракеты С-400 сделали "менее полезными" для Украины американские истребители F-16, которые должны быть доставлены только в следующем году, заявил он.Именно поэтому, по словам Залужного, Россия успела не только усовершенствовать комплексы С-400, но и укрепить оборону в целом.&quot;Сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и укрепить оборону &lt;…&gt;. Эти системы были наиболее актуальны для нас в прошлом году, но они появились только в этом&quot;, — заключил главком.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими группировки "Восток" сообщил, что в российской армии появились зенитные ракетные комплексы, которые меньше чем за неделю сбили больше двадцати украинских самолетов. Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны на 24 октября, уничтожено 511 украинских военных самолетов, 253 вертолета и 8220 беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20231102/ukraina-1906837790.html
https://ria.ru/20231102/zelenskiy-1906830970.html
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в мире, украина, валерий залужный, днепропетровск, россия, вооруженные силы украины, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Днепропетровск, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
Достигают Днепропетровска: Залужного напугало новое российское оружие

Главком ВСУ Залужный: новые ракеты российских С-400 достигают Днепропетровска

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ракеты новых российских ЗРК С-400 могут достичь города Днепропетровск, такими опасениями поделился главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.
"Россия улучшила свою противовоздушную оборону: экспериментальная версия ракетной системы С-400 может достичь пределов города Днепр", — приводит его слова издание.
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Главком ВСУ пожаловался, что передаваемое Украине оружие теряет свою полезность из-за медлительности Запада в его поставках, благодаря которой Россия успевает быстрее совершенствовать свои вооружения. Так, новые ракеты С-400 сделали "менее полезными" для Украины американские истребители F-16, которые должны быть доставлены только в следующем году, заявил он.
Именно поэтому, по словам Залужного, Россия успела не только усовершенствовать комплексы С-400, но и укрепить оборону в целом.
«

"Сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и укрепить оборону <…>. Эти системы были наиболее актуальны для нас в прошлом году, но они появились только в этом", — заключил главком.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими группировки "Восток" сообщил, что в российской армии появились зенитные ракетные комплексы, которые меньше чем за неделю сбили больше двадцати украинских самолетов. Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны на 24 октября, уничтожено 511 украинских военных самолетов, 253 вертолета и 8220 беспилотных летательных аппаратов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйДнепропетровскРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
 
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