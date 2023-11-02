https://ria.ru/20231102/zaluzhnyy-1906828763.html
"Тупик": главком ВСУ сделал неожиданное признание
"Тупик": главком ВСУ сделал неожиданное признание - РИА Новости, 02.11.2023
"Тупик": главком ВСУ сделал неожиданное признание
Украинский конфликт зашел в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва, об этом заявил главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T01:44
2023-11-02T01:44
2023-11-02T06:49
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Украинский конфликт зашел в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва, об этом заявил главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью британскому журналу Economist."Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик <…>. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет", — сказал он.По словам Залужного, он некоторое время не мог понять, почему ВСУ не в состоянии добиться успеха, хотя "по всем подсчетам" они должны были за четыре месяца "добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма". Вместо этого, пожаловался главком, он наблюдал, как украинские войска застревают на минных полях, а западная техника расстреливается российской артиллерией."Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, не годятся наши солдаты <…>", — заявил генералВ итоге главком ВСУ сделал вывод, согласно которому ситуация зашла в тупик, и единственное, что может спасти положение — это резкий технологический скачок."Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает противник, а они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга", — заключил он.ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, никаких результатов они не добились. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231102/zaluzhnyy-1906839165.html
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в мире, украина, великобритания, валерий залужный, россия, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Тупик": главком ВСУ сделал неожиданное признание
Главком ВСУ Залужный: украинский конфликт оказался в тупике, прорыва не будет
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Украинский конфликт зашел в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва, об этом заявил главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью британскому журналу Economist
.
"Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик <…>. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет", — сказал он.
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По словам Залужного, он некоторое время не мог понять, почему ВСУ не в состоянии добиться успеха, хотя "по всем подсчетам" они должны были за четыре месяца "добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма". Вместо этого, пожаловался главком, он наблюдал, как украинские войска застревают на минных полях, а западная техника расстреливается российской артиллерией.
«
"Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, не годятся наши солдаты <…>", — заявил генерал
В итоге главком ВСУ сделал вывод, согласно которому ситуация зашла в тупик, и единственное, что может спасти положение — это резкий технологический скачок.
"Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает противник, а они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга", — заключил он.
ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин
, никаких результатов они не добились. Россия
же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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