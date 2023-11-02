https://ria.ru/20231102/zaluzhnyy-1906828763.html

"Тупик": главком ВСУ сделал неожиданное признание

"Тупик": главком ВСУ сделал неожиданное признание - РИА Новости, 02.11.2023

"Тупик": главком ВСУ сделал неожиданное признание

Украинский конфликт зашел в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва, об этом заявил главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T01:44

2023-11-02T01:44

2023-11-02T06:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

валерий залужный

россия

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Украинский конфликт зашел в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва, об этом заявил главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью британскому журналу Economist."Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик <…>. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет", — сказал он.По словам Залужного, он некоторое время не мог понять, почему ВСУ не в состоянии добиться успеха, хотя "по всем подсчетам" они должны были за четыре месяца "добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма". Вместо этого, пожаловался главком, он наблюдал, как украинские войска застревают на минных полях, а западная техника расстреливается российской артиллерией."Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, не годятся наши солдаты <…>", — заявил генералВ итоге главком ВСУ сделал вывод, согласно которому ситуация зашла в тупик, и единственное, что может спасти положение — это резкий технологический скачок."Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает противник, а они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга", — заключил он.ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, никаких результатов они не добились. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

https://ria.ru/20231102/zaluzhnyy-1906839165.html

https://ria.ru/20231102/zelenskiy-1906830970.html

украина

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, валерий залужный, россия, вооруженные силы украины, нато