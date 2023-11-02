https://ria.ru/20231102/zakon-1907068409.html

В Тверской области приняли закон о запрете склонения к аборту

В Тверской области приняли закон о запрете склонения к аборту - РИА Новости, 02.11.2023

В Тверской области приняли закон о запрете склонения к аборту

Депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли региональный закон о запрете склонения к аборту, за нарушение предусмотрена административная... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T22:48

2023-11-02T22:48

2023-11-02T22:49

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РЯЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли региональный закон о запрете склонения к аборту, за нарушение предусмотрена административная ответственность, сообщил региональный парламент. Во вторник правительство области сообщило, что с целью повышения рождаемости, снижения количества абортов и социальной защиты беременных женщин в регионе разработан законопроект, который предполагает запрет на склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Документ направили на рассмотрение депутатов. "Законодательное собрание Тверской области приняло региональный закон "О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Тверской области"", - говорится в сообщении. Отмечается, что вместе с этим документом депутаты рассмотрели и приняли в двух чтениях поправки в региональный закон "Об административных правонарушениях". "Согласно внесенным в закон изменениям, склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа или обмана влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей", - подчеркивается в сообщении. Уточняется, что административное правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности. Первыми запрет на склонение к аборту ввели в Мордовии. Соответствующий закон там принят в августе.

https://ria.ru/20231024/kuzbass-1904956340.html

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общество, здоровье - общество, россия