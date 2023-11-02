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В Тверской области приняли закон о запрете склонения к аборту
В Тверской области приняли закон о запрете склонения к аборту - РИА Новости, 02.11.2023
В Тверской области приняли закон о запрете склонения к аборту
Депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли региональный закон о запрете склонения к аборту, за нарушение предусмотрена административная... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T22:48
2023-11-02T22:48
2023-11-02T22:49
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РЯЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли региональный закон о запрете склонения к аборту, за нарушение предусмотрена административная ответственность, сообщил региональный парламент. Во вторник правительство области сообщило, что с целью повышения рождаемости, снижения количества абортов и социальной защиты беременных женщин в регионе разработан законопроект, который предполагает запрет на склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Документ направили на рассмотрение депутатов. "Законодательное собрание Тверской области приняло региональный закон "О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Тверской области"", - говорится в сообщении. Отмечается, что вместе с этим документом депутаты рассмотрели и приняли в двух чтениях поправки в региональный закон "Об административных правонарушениях". "Согласно внесенным в закон изменениям, склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа или обмана влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей", - подчеркивается в сообщении. Уточняется, что административное правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности. Первыми запрет на склонение к аборту ввели в Мордовии. Соответствующий закон там принят в августе.
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В Тверской области приняли закон о запрете склонения к аборту
В Тверской области приняли региональный закон о запрете склонения к аборту
РЯЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли региональный закон о запрете склонения к аборту, за нарушение предусмотрена административная ответственность, сообщил региональный парламент.
Во вторник правительство области сообщило, что с целью повышения рождаемости, снижения количества абортов и социальной защиты беременных женщин в регионе разработан законопроект, который предполагает запрет на склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Документ направили на рассмотрение депутатов.
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«
"Законодательное собрание Тверской области приняло региональный закон "О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Тверской области"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вместе с этим документом депутаты рассмотрели и приняли в двух чтениях поправки в региональный закон "Об административных правонарушениях".
«
"Согласно внесенным в закон изменениям, склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа или обмана влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей", - подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что административное правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности.
Первыми запрет на склонение к аборту ввели в Мордовии. Соответствующий закон там принят в августе.
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