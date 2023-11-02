https://ria.ru/20231102/zakharova-1906838931.html

Захарова раскритиковала план Парижа по созданию коалиции для борьбы с ХАМАС

Захарова раскритиковала план Парижа по созданию коалиции для борьбы с ХАМАС - РИА Новости, 02.11.2023

Захарова раскритиковала план Парижа по созданию коалиции для борьбы с ХАМАС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости инициативу Франции о создании коалиции для борьбы с ХАМАС, заявила, что идея Парижа... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T06:36

2023-11-02T06:36

2023-11-02T06:36

мария захарова

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости инициативу Франции о создании коалиции для борьбы с ХАМАС, заявила, что идея Парижа чревата эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке. Президент Франции Эммануэль Макрон 24 октября в ходе своего визита в Израиль на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху предложил создать международную и региональную коалицию по борьбе с ХАМАС. "Как представляется, французская идея и воинственные заявления ряда других международных игроков, подкрепляемые наращиванием внерегиональными силами своего военного присутствия в Восточном Средиземноморье, чреваты дальнейшей эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, интернационализацией конфликта, втягиванием в него новых участников", - сказала Захарова. "В более широком плане нельзя не отметить, что это далеко не первая из подобных французских инициатив, которые не "зрят в корень" проблемы, а уже давно воспринимаются международным сообществом с растущим скептицизмом", - добавила официальный представитель МИД РФ. По ее словам, "идеологически мотивированные действия Парижа зачастую дают обратный эффект, приводят лишь к дестабилизации обстановки в отдельных странах и целых регионах мира". Захарова заметила, что "если Франция действительно хочет внести свой вклад в работу над прекращением огня и кровопролития в зоне конфликта, то она могла бы поддержать нашу позицию о необходимости сконцентрироваться на политико-дипломатических средствах урегулирования палестино-израильского и ближневосточного конфликта в целом". "Именно поэтому мы призываем израильтян и палестинцев к скорейшему запуску прямых переговоров по обсуждению всех спорных вопросов", - указала официальный представитель МИД РФ. Она напомнила, что "Россия выступает за создание независимого и жизнеспособного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, что предусмотрено известными решениями Генеральной Ассамблеи и СБ ООН" "Таких инициатив, исходящих от Франции, мы почему-то не наблюдаем", - заключила Захарова. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,7 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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https://ria.ru/20231014/frantsiya-1902824869.html

https://ria.ru/20231101/fiasko-1906571927.html

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мария захарова, эммануэль макрон, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, франция