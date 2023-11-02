Рейтинг@Mail.ru
Югра одной из первых подготовила стенд для выставки "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
19:02 02.11.2023 (обновлено: 19:03 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/yugra-1907042088.html
Югра одной из первых подготовила стенд для выставки "Россия" на ВДНХ
Югра одной из первых подготовила стенд для выставки "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 02.11.2023
Югра одной из первых подготовила стенд для выставки "Россия" на ВДНХ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра одним из первых среди регионов РФ подготовил стенд для международной выставки-форума "Россия", которая стартует 4... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T19:02
2023-11-02T19:03
ханты-мансийский автономный округ
россия
москва
югра
экономика
ханты-мансийский автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905703663_0:224:3244:2048_1920x0_80_0_0_e9c5ccbfd0446d4c3987c2eafdb362ee.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра одним из первых среди регионов РФ подготовил стенд для международной выставки-форума "Россия", которая стартует 4 ноября на ВДНХ в Москве, сообщает департамент внутренней политики региона. "Мы в числе первых, кто застроил стенд. В концепцию мы вложили свой слоган: "Увидеть Югру – влюбиться в Россию". Мы покажем основные достижения нашего региона. Поэтому приглашаем всех посетить Югру", – приводятся в сообщении слова директора департамента экономического развития – заместителя губернатора Югры Сергея Афанасьева. Отмечается, что на стенде Югры в различных форматах будут представлены достижения региона в науке, образовании, культуре, здравоохранении, туризме. Особое внимание будет уделено развитию экономики, промышленности и реализации в автономном округе крупных инвестиционных проектов. В свою очередь губернатор ХМАО Наталья Комарова подчеркнула, что стенд региона представляет масштабные бренды со знаком качества "Сделано в Югре". "Наш край – регион-труженик, обеспечивающий энергетический и экономический суверенитет страны, регион-лидер. Югорчане обеспечивают 5% мировой, 41,7% общероссийской добычи нефти. Югра входит в топ-5 регионов по качеству жизни", – сказала Комарова. Основная идея экспозиции автономного округа заложена в формате прохождения квеста "Путешествие по Югре", а оформление экспозиции содержит акценты и стилистику четырех времен года. Одной из самых ярких частей стенда станет фотозона "Археопарк" с замороженным мамонтом во льду, который будет оживать при наведении камеры и рассказывать об археопарке и истории Югры. В качестве амбассадоров от Югры на выставку "Россия" были выбраны российский боксер-профессионал, чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников, олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов и посол доброй воли международной организации северных регионов "Северный форум" Вера Кондратьева.
https://ria.ru/20231102/yugra-1906959332.html
https://ria.ru/20231031/konkurs-1906508970.html
россия
москва
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905703663_357:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_9f724e44e0ed55fc9a979f370b601b53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, югра, экономика, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Москва, Югра, Экономика, Ханты-Мансийский автономный округ

Югра одной из первых подготовила стенд для выставки "Россия" на ВДНХ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Подготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра одним из первых среди регионов РФ подготовил стенд для международной выставки-форума "Россия", которая стартует 4 ноября на ВДНХ в Москве, сообщает департамент внутренней политики региона.
"Мы в числе первых, кто застроил стенд. В концепцию мы вложили свой слоган: "Увидеть Югру – влюбиться в Россию". Мы покажем основные достижения нашего региона. Поэтому приглашаем всех посетить Югру", – приводятся в сообщении слова директора департамента экономического развития – заместителя губернатора Югры Сергея Афанасьева.
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Фонд развития Югры поможет модернизировать гостиничный комплекс в Сургуте
Вчера, 15:00
Отмечается, что на стенде Югры в различных форматах будут представлены достижения региона в науке, образовании, культуре, здравоохранении, туризме. Особое внимание будет уделено развитию экономики, промышленности и реализации в автономном округе крупных инвестиционных проектов.
В свою очередь губернатор ХМАО Наталья Комарова подчеркнула, что стенд региона представляет масштабные бренды со знаком качества "Сделано в Югре". "Наш край – регион-труженик, обеспечивающий энергетический и экономический суверенитет страны, регион-лидер. Югорчане обеспечивают 5% мировой, 41,7% общероссийской добычи нефти. Югра входит в топ-5 регионов по качеству жизни", – сказала Комарова.
Основная идея экспозиции автономного округа заложена в формате прохождения квеста "Путешествие по Югре", а оформление экспозиции содержит акценты и стилистику четырех времен года. Одной из самых ярких частей стенда станет фотозона "Археопарк" с замороженным мамонтом во льду, который будет оживать при наведении камеры и рассказывать об археопарке и истории Югры.
В качестве амбассадоров от Югры на выставку "Россия" были выбраны российский боксер-профессионал, чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников, олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов и посол доброй воли международной организации северных регионов "Северный форум" Вера Кондратьева.
Сургут - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Сургутский район Югры стал победителем конкурса муниципальных стратегий
31 октября, 18:52
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияМоскваЮграЭкономикаХанты-Мансийский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала