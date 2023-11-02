https://ria.ru/20231102/yugra-1907042088.html

Югра одной из первых подготовила стенд для выставки "Россия" на ВДНХ

Югра одной из первых подготовила стенд для выставки "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 02.11.2023

Югра одной из первых подготовила стенд для выставки "Россия" на ВДНХ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра одним из первых среди регионов РФ подготовил стенд для международной выставки-форума "Россия", которая стартует 4... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T19:02

2023-11-02T19:02

2023-11-02T19:03

ханты-мансийский автономный округ

россия

москва

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ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра одним из первых среди регионов РФ подготовил стенд для международной выставки-форума "Россия", которая стартует 4 ноября на ВДНХ в Москве, сообщает департамент внутренней политики региона. "Мы в числе первых, кто застроил стенд. В концепцию мы вложили свой слоган: "Увидеть Югру – влюбиться в Россию". Мы покажем основные достижения нашего региона. Поэтому приглашаем всех посетить Югру", – приводятся в сообщении слова директора департамента экономического развития – заместителя губернатора Югры Сергея Афанасьева. Отмечается, что на стенде Югры в различных форматах будут представлены достижения региона в науке, образовании, культуре, здравоохранении, туризме. Особое внимание будет уделено развитию экономики, промышленности и реализации в автономном округе крупных инвестиционных проектов. В свою очередь губернатор ХМАО Наталья Комарова подчеркнула, что стенд региона представляет масштабные бренды со знаком качества "Сделано в Югре". "Наш край – регион-труженик, обеспечивающий энергетический и экономический суверенитет страны, регион-лидер. Югорчане обеспечивают 5% мировой, 41,7% общероссийской добычи нефти. Югра входит в топ-5 регионов по качеству жизни", – сказала Комарова. Основная идея экспозиции автономного округа заложена в формате прохождения квеста "Путешествие по Югре", а оформление экспозиции содержит акценты и стилистику четырех времен года. Одной из самых ярких частей стенда станет фотозона "Археопарк" с замороженным мамонтом во льду, который будет оживать при наведении камеры и рассказывать об археопарке и истории Югры. В качестве амбассадоров от Югры на выставку "Россия" были выбраны российский боксер-профессионал, чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников, олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов и посол доброй воли международной организации северных регионов "Северный форум" Вера Кондратьева.

https://ria.ru/20231102/yugra-1906959332.html

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россия, москва, югра, экономика, ханты-мансийский автономный округ