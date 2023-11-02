Рейтинг@Mail.ru
В Саратове задержали полицейского по делу о вымогательстве у наркокурьеров - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/vymogatelstvo-1907010197.html
В Саратове задержали полицейского по делу о вымогательстве у наркокурьеров
В Саратове задержали полицейского по делу о вымогательстве у наркокурьеров - РИА Новости, 02.11.2023
В Саратове задержали полицейского по делу о вымогательстве у наркокурьеров
Сотрудник полиции в Саратове задержан по подозрению в попытке получить взятку в 10 миллионов рублей от супругов, обвиняемых в наркоторговле, сообщили... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:29
2023-11-02T17:29
происшествия
саратов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
САРАТОВ, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудник полиции в Саратове задержан по подозрению в попытке получить взятку в 10 миллионов рублей от супругов, обвиняемых в наркоторговле, сообщили региональные управления СК и МВД. По данным следствия, в мае 2023 года подозреваемый потребовал от задержанного взятку в 10 миллионов рублей за непривлечение его и супруги к уголовной ответственности. "С целью получить взятку подозреваемый, используя изъятый мобильный телефон задержанного, получил от него пароли от криптокошельков. Должностное лицо довести свой преступный умысел до конца не смогло, поскольку с помощью полученных сведений он не смог получить непосредственный доступ к криптовалютному кошельку. В настоящее время следователем СК подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении СУСК в Telegram-канале. Уточняется, что дело возбудили по статье УК РФ "покушение на получение взятки в особо крупном размере". Региональный главк МВД в Telegram-канале пояснил, что 10 мая сотрудники Госавтоинспекции в Саратове под предлогом проверки документов остановили автомобиль с наркокурьерами, после чего машина была заблокирована, а оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД при силовой поддержке Росгвардии задержали супружескую пару, у которых при обыске среди личных вещей изъяты свертки с мефедроном суммарной массой более 2 килограммов для дальнейших оптовых тайниковых закладок на территории области и в ряде других регионов РФ. Полиция на следующий день завела дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ "незаконный оборот наркотических средств", фигурантам дела предъявили обвинение, мужчину по решению суда отправили под стражу, а его супругу - под домашний арест. Уточняется, что в дальнейшем оперативники собственной безопасности областного ГУМВД пресекли попытку одного из сотрудников полиции получить взятку от фигурантов дела о наркоторговле. "При подтверждении вины должностного лица, оно будет уволено из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", - отмечается в сообщении. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что подозреваемым является начальник антинаркотического отдела УМВД по Саратову.
https://ria.ru/20231102/politseyskiy-1907006110.html
https://ria.ru/20231027/arest-1905728433.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов
Происшествия, Саратов
В Саратове задержали полицейского по делу о вымогательстве у наркокурьеров

В Саратове задержали полицейского, вымогавшего 10 млн рублей у наркокурьеров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудник полиции в Саратове задержан по подозрению в попытке получить взятку в 10 миллионов рублей от супругов, обвиняемых в наркоторговле, сообщили региональные управления СК и МВД.
По данным следствия, в мае 2023 года подозреваемый потребовал от задержанного взятку в 10 миллионов рублей за непривлечение его и супруги к уголовной ответственности.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Полицейский передал наркотики подсудимому, которого конвоировал в суд
Вчера, 17:19
«
"С целью получить взятку подозреваемый, используя изъятый мобильный телефон задержанного, получил от него пароли от криптокошельков. Должностное лицо довести свой преступный умысел до конца не смогло, поскольку с помощью полученных сведений он не смог получить непосредственный доступ к криптовалютному кошельку. В настоящее время следователем СК подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении СУСК в Telegram-канале.
Уточняется, что дело возбудили по статье УК РФ "покушение на получение взятки в особо крупном размере".
Региональный главк МВД в Telegram-канале пояснил, что 10 мая сотрудники Госавтоинспекции в Саратове под предлогом проверки документов остановили автомобиль с наркокурьерами, после чего машина была заблокирована, а оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД при силовой поддержке Росгвардии задержали супружескую пару, у которых при обыске среди личных вещей изъяты свертки с мефедроном суммарной массой более 2 килограммов для дальнейших оптовых тайниковых закладок на территории области и в ряде других регионов РФ.
Полиция на следующий день завела дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ "незаконный оборот наркотических средств", фигурантам дела предъявили обвинение, мужчину по решению суда отправили под стражу, а его супругу - под домашний арест.
Уточняется, что в дальнейшем оперативники собственной безопасности областного ГУМВД пресекли попытку одного из сотрудников полиции получить взятку от фигурантов дела о наркоторговле. "При подтверждении вины должностного лица, оно будет уволено из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", - отмечается в сообщении.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что подозреваемым является начальник антинаркотического отдела УМВД по Саратову.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Суд арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве
27 октября, 20:07
 
ПроисшествияСаратов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала