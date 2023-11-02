https://ria.ru/20231102/vymogatelstvo-1907010197.html

В Саратове задержали полицейского по делу о вымогательстве у наркокурьеров

В Саратове задержали полицейского по делу о вымогательстве у наркокурьеров - РИА Новости, 02.11.2023

В Саратове задержали полицейского по делу о вымогательстве у наркокурьеров

Сотрудник полиции в Саратове задержан по подозрению в попытке получить взятку в 10 миллионов рублей от супругов, обвиняемых в наркоторговле, сообщили... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:29

2023-11-02T17:29

2023-11-02T17:29

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудник полиции в Саратове задержан по подозрению в попытке получить взятку в 10 миллионов рублей от супругов, обвиняемых в наркоторговле, сообщили региональные управления СК и МВД. По данным следствия, в мае 2023 года подозреваемый потребовал от задержанного взятку в 10 миллионов рублей за непривлечение его и супруги к уголовной ответственности. "С целью получить взятку подозреваемый, используя изъятый мобильный телефон задержанного, получил от него пароли от криптокошельков. Должностное лицо довести свой преступный умысел до конца не смогло, поскольку с помощью полученных сведений он не смог получить непосредственный доступ к криптовалютному кошельку. В настоящее время следователем СК подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении СУСК в Telegram-канале. Уточняется, что дело возбудили по статье УК РФ "покушение на получение взятки в особо крупном размере". Региональный главк МВД в Telegram-канале пояснил, что 10 мая сотрудники Госавтоинспекции в Саратове под предлогом проверки документов остановили автомобиль с наркокурьерами, после чего машина была заблокирована, а оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД при силовой поддержке Росгвардии задержали супружескую пару, у которых при обыске среди личных вещей изъяты свертки с мефедроном суммарной массой более 2 килограммов для дальнейших оптовых тайниковых закладок на территории области и в ряде других регионов РФ. Полиция на следующий день завела дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ "незаконный оборот наркотических средств", фигурантам дела предъявили обвинение, мужчину по решению суда отправили под стражу, а его супругу - под домашний арест. Уточняется, что в дальнейшем оперативники собственной безопасности областного ГУМВД пресекли попытку одного из сотрудников полиции получить взятку от фигурантов дела о наркоторговле. "При подтверждении вины должностного лица, оно будет уволено из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", - отмечается в сообщении. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что подозреваемым является начальник антинаркотического отдела УМВД по Саратову.

https://ria.ru/20231102/politseyskiy-1907006110.html

https://ria.ru/20231027/arest-1905728433.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов