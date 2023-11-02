https://ria.ru/20231102/vooruzheniya-1906861514.html

Китай и США проведут консультации по контролю над вооружениями

Китай и США проведут консультации по контролю над вооружениями - РИА Новости, 02.11.2023

Китай и США проведут консультации по контролю над вооружениями

Китай и США на следующей неделе проведут в Вашингтоне консультации по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия, заявил на брифинге в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:22

2023-11-02T10:22

2023-11-02T10:56

в мире

китай

сша

вашингтон (штат)

барак обама

джо байден

си цзиньпин

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ПЕКИН, 2 ноя – РИА Новости. Китай и США на следующей неделе проведут в Вашингтоне консультации по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Китай и США на следующей неделе проведут в Вашингтоне консультации по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия", - заявил Ван Вэньбинь.Он отметил, что стороны во время недавнего визита в США главы МИД КНР Ван И договорились провести в ближайшем будущем серию консультаций, включая консультации по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия."Китай поддерживает тесные контакты с ведущими странами мира по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия", - добавил дипломат.Китайскую делегацию возглавит руководитель департамента контроля над вооружениями МИД КНР."Китай и США будут вести диалог и взаимодействие по широкому кругу вопросов, включая выполнение международных договоров по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия", - отметил Ван Вэньбинь.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что представители США и КНР намерены на следующей неделе провести в Вашингтоне первые со времен администрации президента Барака Обамы переговоры по контролю над вооружениями.Встреча представителей США и КНР пройдет в преддверии запланированных на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско переговоров президента Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина, по которым, как сообщили ранее в Белом доме, уже достигнута "принципиальная договоренность".

https://ria.ru/20231101/sammit-1906807071.html

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, вашингтон (штат), барак обама, джо байден, си цзиньпин