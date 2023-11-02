https://ria.ru/20231102/vooruzheniya-1906861514.html
Китай и США проведут консультации по контролю над вооружениями
Китай и США проведут консультации по контролю над вооружениями - РИА Новости, 02.11.2023
Китай и США проведут консультации по контролю над вооружениями
Китай и США на следующей неделе проведут в Вашингтоне консультации по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия, заявил на брифинге в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:22
2023-11-02T10:22
2023-11-02T10:56
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ПЕКИН, 2 ноя – РИА Новости. Китай и США на следующей неделе проведут в Вашингтоне консультации по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Китай и США на следующей неделе проведут в Вашингтоне консультации по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия", - заявил Ван Вэньбинь.Он отметил, что стороны во время недавнего визита в США главы МИД КНР Ван И договорились провести в ближайшем будущем серию консультаций, включая консультации по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия."Китай поддерживает тесные контакты с ведущими странами мира по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия", - добавил дипломат.Китайскую делегацию возглавит руководитель департамента контроля над вооружениями МИД КНР."Китай и США будут вести диалог и взаимодействие по широкому кругу вопросов, включая выполнение международных договоров по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия", - отметил Ван Вэньбинь.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что представители США и КНР намерены на следующей неделе провести в Вашингтоне первые со времен администрации президента Барака Обамы переговоры по контролю над вооружениями.Встреча представителей США и КНР пройдет в преддверии запланированных на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско переговоров президента Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина, по которым, как сообщили ранее в Белом доме, уже достигнута "принципиальная договоренность".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), барак обама, джо байден, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Барак Обама, Джо Байден, Си Цзиньпин
Китай и США проведут консультации по контролю над вооружениями
Китай и США проконсультируются по контролю над вооружениями и нераспространению
ПЕКИН, 2 ноя – РИА Новости. Китай и США на следующей неделе проведут в Вашингтоне консультации по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Китай и США на следующей неделе проведут в Вашингтоне консультации по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия", - заявил Ван Вэньбинь.
США и Китай пришли к принципиальному согласию по встрече лидеров стран
Он отметил, что стороны во время недавнего визита в США главы МИД КНР Ван И договорились провести в ближайшем будущем серию консультаций, включая консультации по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия.
«
"Китай поддерживает тесные контакты с ведущими странами мира по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия", - добавил дипломат.
Китайскую делегацию возглавит руководитель департамента контроля над вооружениями МИД КНР.
«
"Китай и США будут вести диалог и взаимодействие по широкому кругу вопросов, включая выполнение международных договоров по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия", - отметил Ван Вэньбинь.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что представители США и КНР намерены на следующей неделе провести в Вашингтоне первые со времен администрации президента Барака Обамы
переговоры по контролю над вооружениями.
Встреча представителей США и КНР пройдет в преддверии запланированных на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско
переговоров президента Джо Байдена
и председателя Си Цзиньпина
, по которым, как сообщили ранее в Белом доме, уже достигнута "принципиальная договоренность".
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром