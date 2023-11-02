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В трех морях Дальнего Востока прогнозируют волны с двухэтажный дом

В трех морях Дальнего Востока прогнозируют волны с двухэтажный дом - РИА Новости, 02.11.2023

В трех морях Дальнего Востока прогнозируют волны с двухэтажный дом

Волны высотой до шести метров прогнозируются в период со 2 по 5 ноября в Охотском, Японском и Беринговом морях, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T02:56

2023-11-02T02:56

2023-11-02T02:56

внии гочс

дальний восток

берингово море

японское море

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Волны высотой до шести метров прогнозируются в период со 2 по 5 ноября в Охотском, Японском и Беринговом морях, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "По оценкам специалистов ВНИИ ГОЧС, в период со 2 по 3 ноября в Охотском и Японском морях прогнозируется штормовая погода с высотой волны до шести метров, 4-5 ноября – в Беринговом море", - говорится в сообщении на сайте института. Отмечается, что в целом гидрологическая обстановка на водоемах России соответствует сезонным нормам.

https://ria.ru/20231020/shtorm-1904206565.html

дальний восток

берингово море

японское море

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внии гочс, дальний восток, берингово море, японское море