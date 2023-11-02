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В трех морях Дальнего Востока прогнозируют волны с двухэтажный дом - РИА Новости, 02.11.2023
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02:56 02.11.2023
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В трех морях Дальнего Востока прогнозируют волны с двухэтажный дом
В трех морях Дальнего Востока прогнозируют волны с двухэтажный дом - РИА Новости, 02.11.2023
В трех морях Дальнего Востока прогнозируют волны с двухэтажный дом
Волны высотой до шести метров прогнозируются в период со 2 по 5 ноября в Охотском, Японском и Беринговом морях, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T02:56
2023-11-02T02:56
внии гочс
дальний восток
берингово море
японское море
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Волны высотой до шести метров прогнозируются в период со 2 по 5 ноября в Охотском, Японском и Беринговом морях, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "По оценкам специалистов ВНИИ ГОЧС, в период со 2 по 3 ноября в Охотском и Японском морях прогнозируется штормовая погода с высотой волны до шести метров, 4-5 ноября – в Беринговом море", - говорится в сообщении на сайте института. Отмечается, что в целом гидрологическая обстановка на водоемах России соответствует сезонным нормам.
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дальний восток
берингово море
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внии гочс, дальний восток, берингово море, японское море
ВНИИ ГОЧС, Дальний Восток, Берингово море, Японское море
В трех морях Дальнего Востока прогнозируют волны с двухэтажный дом

В трех морях Дальнего Востока на этой неделе ожидаются волны с двухэтажный дом

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкВолна
Волна - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Волны высотой до шести метров прогнозируются в период со 2 по 5 ноября в Охотском, Японском и Беринговом морях, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"По оценкам специалистов ВНИИ ГОЧС, в период со 2 по 3 ноября в Охотском и Японском морях прогнозируется штормовая погода с высотой волны до шести метров, 4-5 ноября – в Беринговом море", - говорится в сообщении на сайте института.
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Отмечается, что в целом гидрологическая обстановка на водоемах России соответствует сезонным нормам.
 
ВНИИ ГОЧСДальний ВостокБерингово мореЯпонское море
 
 
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