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Лидер партии из правящего альянса призвал отправить турецких военных в Газу - РИА Новости, 02.11.2023
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14:11 02.11.2023 (обновлено: 14:17 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/voennye-1906944169.html
Лидер партии из правящего альянса призвал отправить турецких военных в Газу
Лидер партии из правящего альянса призвал отправить турецких военных в Газу - РИА Новости, 02.11.2023
Лидер партии из правящего альянса призвал отправить турецких военных в Газу
Лидер турецкой партии "Нового благоденствия", входящей в правящий "Республиканский альянс", Фатих Эрбакан призвал парламент проголосовать за отправку турецких... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:11
2023-11-02T14:17
в мире
израиль
реджеп тайип эрдоган
турция
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Нового благоденствия", входящей в правящий "Республиканский альянс", Фатих Эрбакан призвал парламент проголосовать за отправку турецких военнослужащих в сектор Газа сроком на один год."В соответствии со статьей 92 Конституции (Турецкой Республики) мы убедительно просим и требуем принять решение о размещении элементов турецких вооруженных сил, границы, масштабы и количество которых будут определены президентом, в Газе сроком на один год с целью создания безопасной зоны на суше и коридора безопасности на море. Мы хотим, чтобы этот запрос был проголосован в парламенте как можно скорее и чтобы наш парламент принял решение в этом направлении при поддержке всех партий, представленных в парламенте", - приводит слова политика газета Yeni Akit.По его словам, партия выступит с обращением в президиум Великого национального собрания (парламента) Турции.Эрбакан был кандидатом на прошедших президентских выборах в Турции в мае, но в последствии объявил о выходе из президентской гонки, присоединившись к "Республиканскому альянсу" во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Партия "Нового благоденствия" представлена в турецком парламенте.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231020/gaza-1904265930.html
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израиль
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в мире, израиль, реджеп тайип эрдоган, турция, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лидер партии из правящего альянса призвал отправить турецких военных в Газу

Лидер турецкой партии призвал парламент проголосовать за отправку военных в Газу

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие военные. Архивное фото
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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Нового благоденствия", входящей в правящий "Республиканский альянс", Фатих Эрбакан призвал парламент проголосовать за отправку турецких военнослужащих в сектор Газа сроком на один год.
"В соответствии со статьей 92 Конституции (Турецкой Республики) мы убедительно просим и требуем принять решение о размещении элементов турецких вооруженных сил, границы, масштабы и количество которых будут определены президентом, в Газе сроком на один год с целью создания безопасной зоны на суше и коридора безопасности на море. Мы хотим, чтобы этот запрос был проголосован в парламенте как можно скорее и чтобы наш парламент принял решение в этом направлении при поддержке всех партий, представленных в парламенте", - приводит слова политика газета Yeni Akit.
По его словам, партия выступит с обращением в президиум Великого национального собрания (парламента) Турции.
Эрбакан был кандидатом на прошедших президентских выборах в Турции в мае, но в последствии объявил о выходе из президентской гонки, присоединившись к "Республиканскому альянсу" во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Партия "Нового благоденствия" представлена в турецком парламенте.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Кризис в секторе Газа может привести к масштабной войне, заявили в Турции
20 октября, 22:06
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
 
В миреИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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