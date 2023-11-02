https://ria.ru/20231102/vodorod-1906944941.html
Россия может начать экспорт водорода через пять лет
Россия может начать экспорт водорода через пять лет - РИА Новости, 02.11.2023
Россия может начать экспорт водорода через пять лет
Россия может начать экспорт водорода через пять лет, потенциальные потребители - это азиатские страны, сообщил президент "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:15
2023-11-02T14:15
2023-11-02T14:15
экономика
технологии
россия
сахалин
китай
евгений пакерманов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ЛА-ПАС, 2 ноя - РИА Новости. Россия может начать экспорт водорода через пять лет, потенциальные потребители - это азиатские страны, сообщил президент "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов в интервью РИА Новости. Для "Росатома" водородная энергетика является приоритетным направлением. Госкорпорация работает параллельно и над созданием собственных технологий, во всех сферах – производство, транспортировка и потребление водорода, - и одновременно разворачивает пилотные проекты в России, которые должны создать модель эффективного обращения с водородом. "У нас есть проект по созданию крупнотоннажного производства водорода на Сахалине. И его мы планируем сделать в более короткие сроки. В горизонте ближайших пяти лет. Проект будет ориентирован как на внутреннее потребление, так и на экспорт", - сказал Пакерманов. Таким образом, экспорт водорода может начаться через пять лет. "Если смотреть на производство водорода в России, то (направления для экспорта - ред.) это, прежде всего азиатские страны, в которых прогнозируется большое потребление, - Китай, Корея, Япония. Это понятные точки роста и потенциальные потребители", - сказал Пакерманов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.
https://ria.ru/20230919/nauka-1897012804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, сахалин, китай, евгений пакерманов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Технологии, Россия, Сахалин, Китай, Евгений Пакерманов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия может начать экспорт водорода через пять лет
Русатом Оверсиз: Россия начнет экспортировать водород в страны Азии через 5 лет