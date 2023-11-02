https://ria.ru/20231102/vodorod-1906944941.html

Россия может начать экспорт водорода через пять лет

Россия может начать экспорт водорода через пять лет - РИА Новости, 02.11.2023

Россия может начать экспорт водорода через пять лет

Россия может начать экспорт водорода через пять лет, потенциальные потребители - это азиатские страны, сообщил президент "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:15

2023-11-02T14:15

2023-11-02T14:15

экономика

технологии

россия

сахалин

китай

евгений пакерманов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ЛА-ПАС, 2 ноя - РИА Новости. Россия может начать экспорт водорода через пять лет, потенциальные потребители - это азиатские страны, сообщил президент "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов в интервью РИА Новости. Для "Росатома" водородная энергетика является приоритетным направлением. Госкорпорация работает параллельно и над созданием собственных технологий, во всех сферах – производство, транспортировка и потребление водорода, - и одновременно разворачивает пилотные проекты в России, которые должны создать модель эффективного обращения с водородом. "У нас есть проект по созданию крупнотоннажного производства водорода на Сахалине. И его мы планируем сделать в более короткие сроки. В горизонте ближайших пяти лет. Проект будет ориентирован как на внутреннее потребление, так и на экспорт", - сказал Пакерманов. Таким образом, экспорт водорода может начаться через пять лет. "Если смотреть на производство водорода в России, то (направления для экспорта - ред.) это, прежде всего азиатские страны, в которых прогнозируется большое потребление, - Китай, Корея, Япония. Это понятные точки роста и потенциальные потребители", - сказал Пакерманов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.

https://ria.ru/20230919/nauka-1897012804.html

россия

сахалин

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, сахалин, китай, евгений пакерманов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"