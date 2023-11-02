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Александр Венедиктов: раз Запад ругает Россию, значит, все правильно делаем

Александр Венедиктов: раз Запад ругает Россию, значит, все правильно делаем - РИА Новости, 02.11.2023

Александр Венедиктов: раз Запад ругает Россию, значит, все правильно делаем

Мир находится на пороге больших перемен, все большее число независимых государств осознает, что сложившаяся архитектура международных отношений себя изжила... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:00

2023-11-02T11:00

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Мир находится на пороге больших перемен, все большее число независимых государств осознает, что сложившаяся архитектура международных отношений себя изжила. Многополярный мир – это уже реальность, укрепление БРИКС – это факт. Гегемон в лице США перестает быть таковым. О том, что ждет Россию в этом меняющемся мире, какие шаги Москва намерена предпринимать для укрепления собственной и международной безопасности, рассказал в интервью руководителю профильной редакции РИА Новости Сергею Сафронову заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.– Александр Николаевич, какие основные тенденции или изменения в мире вы могли бы выделить?– По сути, мы сейчас стоим на пороге судьбоносных геополитических перемен. Все большее число суверенных государств осознает, что сложившаяся архитектура международных отношений, в рамках которой угрозы миру и стабильности лишь растут, себя изжила. Состоявшиеся в России и мире многосторонние мероприятия отчетливо показали: все больше государств разочарованы тем, что им, по сути, не дают идти собственным путем развития, видят бессмысленность и вред односторонних санкций для своей экономики. Осознают важность развития таких многосторонних форматов, в которых их права, интересы и безопасность были бы учтены на должном уровне.Важным шагом на данном пути стало принятое 13 октября заявление глав государств-участников СНГ о международных отношениях в многополярном мире. Построению полицентричного мироустройства также было во многом посвящено выступление президента Российской Федерации Владимира Путина в Пекине 18 октября.Будем продолжать способствовать реализации данной задачи с опорой на многосторонние объединения с участием России, включая БРИКС и ШОС.– Решение о присоединении к БРИКС сразу шести государств называют успехом российской дипломатии. Вы согласны с такой характеристикой?– Это успех не только российской дипломатии, это совместное достижение всех членов "пятерки". Но главное – это свидетельство объективного стремления региональных лидеров находить компромиссные подходы и выстраивать взаимовыгодное международное сотрудничество с другими государствами мирового большинства.В следующем году наша страна принимает эстафету председательства в этом объединении. Оно пройдет под лозунгом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Это именно то, к чему все больше стран стремятся сегодня. Процесс расширения географического охвата БРИКС и подключения к его деятельности других государств – представителей глобального Юга будет несомненно продолжен. Такие объективные тенденции, безусловно, не нравятся западникам. Они хотят строить новый мир лишь для избранных, в котором права и интересы всех остальных попросту не будут учитываться.Видим бесконечные поездки их эмиссаров по различным регионам мира в надежде либо подкупом, либо угрозами изменить естественный ход истории. Однако уже сегодня абсолютно очевидно, что все попытки западников дискредитировать многополярную модель международного сотрудничества не приносят результатов.– Количество стран, стремящихся принять участие в работе Шанхайской организации сотрудничества, продолжает также расти?– Безусловно. В этом году приняли Иран, ожидаем вступления Белоруссии, что будет способствовать дальнейшему укреплению потенциала организации.Зона ответственности ШОС уже сейчас охватывает более 65% территории евразийского континента с населением свыше 3,5 миллиардов человек и совокупным экономическим потенциалом более четверти общемирового ВВП. И это только начало…– Значит ли это, что вы смотрите в будущее с оптимизмом?– Нужно оставаться, в первую очередь, реалистами. Самое сложное еще впереди. Предстоит отстоять не только возможность жить в справедливом мире, но и право народов следовать по собственному уникальному пути развития. По сути, речь идет о борьбе за нравственность и духовность с уважением культурно-цивилизационного многообразия. От ее исхода будет зависеть будущее всего человечества на Земле.– В чем вы видите принципиальное отличие российского и западного подходов к выстраиванию отношений с зарубежными партнерами?– Россия не дружит против кого-либо. Мы не пытаемся навязать партнерам ни свой образ жизни, ни свои представления о том, с кем взаимодействовать можно, а с кем нельзя. Американская внешняя политика, напротив, строится на сколачивании союзов для сдерживания тех, кто неугоден Вашингтону. Да и равноправными союзами их назвать, конечно, язык не поворачивается. Для США так называемые союзники – это просто расходный материал для достижения своих целей.Мы это видим на целом ряде примеров. Возьмите хотя бы Японию, которая гордо именует себя американским союзником, а по факту является оккупированным государством. Порядка 50 тысяч американских солдат, размещенных на Японских островах, являются для Вашингтона лучшей гарантией соблюдения Токио своих обязательств. Еще почти 30 тысяч военнослужащих армии США фактически препятствуют достижению мира на Корейском полуострове. Одним словом, сильные и независимые союзники американцам не нужны.– Даже в Европе?– Особенно там. США заинтересованы в Европе, ослабленной энергетическим, миграционным, финансовым и продовольственным кризисами.Евросоюз, под нажимом отказавшийся от сотрудничества с Россией, переориентирует свою промышленность на более дорогостоящее сырье из США, что неизбежно выливается в недофинансирование социальной сферы. Проще говоря, американцы втягивают своих партнеров в авантюры, которые с учетом растущей социальной напряженности в Европе, могут плохо закончиться для руководства европейских государств. Однако Вашингтон это мало волнует, ведь поступления в американский бюджет продолжают расти.Уже сейчас видимость экономической устойчивости того же ЕС, по сути, основана на манипуляциях со статистикой. В той же Германии ускоряется спад промышленного производства, нарастает процесс деиндустриализации вследствие высоких цен на энергию и сырье, а также вывода части промышленных предприятий за океан. Все это ведет к обнищанию и недовольству населения, которому становится все труднее объяснять, почему необходимо финансировать войну против России.– Почему же Запад так зациклился на своем стремлении изолировать Россию?– Как заметил известный польский литератор Лешек Кумор, "людям Запада часто сложно смириться с существованием других сторон света". Именно такой подтекст сквозит во всех действиях Вашингтона и его сателлитов, которые уверовали в собственную уникальность и непогрешимость, продолжают мыслить категориями "холодной войны", искусственно разделяя государства в угоду своей уходящей гегемонии.Тут хочется вспомнить слова императора Александра III: "если Запад ругает Россию, значит, все правильно делаем".– Как вы оцениваете текущий уровень угроз со стороны Запада?– Представим себе такую ситуацию. В 1991 году прекращает свою деятельность не Организация Варшавского договора, а НАТО. Что было бы, если после этого ОВД пережила пять этапов расширения на Запад, в результате чего коалиционные войска появились бы в Мексике, а российские инструкторы обучали бы канадских военнослужащих строить оборону на границе с США? И при этом мы бы еще пытались убедить американцев, что им ничего не угрожает. А ведь именно так они сегодня и действуют против нас. Конечная цель западников хорошо известна – это расчленение России и нанесение ей стратегического поражения.– Разве такая воинственная риторика может найти понимание среди простого населения?– Уверен, что западные народы прекрасно понимают историческую, географическую и духовную связь с Россией, которая не раз помогала им в отстаивании собственного суверенитета и интересов. Еще Бернард Шоу говорил, что "не власть портит людей, а дураки, когда находятся у власти, портят власть". Многим политикам, дипломатам и простым гражданам на Западе сейчас просто стыдно за руководство своих стран.Хотя, конечно, надо признать, что восприятие нашей страны в различных уголках мира во многом складывается под влиянием лживых западных СМИ, переворачивающих все с ног на голову. Сегодняшняя западная пропаганда пошла еще дальше геббельсовской. Если фашисты исходили их того, что лучшие сорта лжи получаются из полуправды, то их нынешние последователи на Западе попросту фабрикуют стопроцентные фейки, которые впоследствии опровергаются даже их авторами.– Можете привести примеры?– У всех на слуху истории с пробиркой Колина Пауэлла, с постановочными видеороликами "Белых касок" в Сирии, а также ужасающая провокация в украинском городе Буча. Подобные провокации помогают русофобам в западных странах направлять общественное мнение в нужном для них направлении. По сути, такие вбросы становятся ширмой для расширения антироссийских санкций, оправдания в глазах населения непомерных расходов на оборону и других непопулярных мер, ведущих к дальнейшей деградации социально-экономического положения на Западе.Используются порой совсем уже нелепые поводы для обвинений России. Вспоминаются такие сюжеты как якобы применение каких-то "акустических атак" против американских дипломатов на Кубе. По итогам специфические звуки, которые слышали потерпевшие, оказались чуть ли не стрекотанием сверчков.В чем только нас не обвиняют! Чего стоит недавняя история с нападками разведсообщества Франции в связи с психозами у местных жителей из-за постельных клопов.Еще один пример касается параноидального поиска российских подводных лодок у берегов Швеции в 1980-х и 2010-х годах под предлогом неких подозрительных шумов. В итоге оба раза все нападки оказались безосновательными и дезавуированы в самих Шведских СМИ.Есть также немало примеров создания Западом информационных поводов для оправдания своего вмешательства во внутренние дела третьих стран в интересах наращивания своего военного присутствия в различных регионах. Такая политика проводится им на протяжении долгих лет, в том числе на Ближнем Востоке.– В контексте палестино-израильского противостояния не могу не спросить о ваших оценках причин последнего обострения.– Здесь, как всегда, надо понимать, кому это может быть выгодно, кто является конечным бенефициаром намеренно создаваемых условий для возникновения и поддержания конфликтов и кризисов. В США над углублением межконфессиональных и межэтнических разломов работают целые научные институты, выделяются огромные гранты. Активно используются террористы, а также якобы не связанные с госдепом неправительственные и аутсорсинговые организации, которые на деньги американских налогоплательщиков создают информационные провокации по заранее разработанным сценариям. Итогом такой деятельности Запада является "экспорт нестабильности", разрушение целых стран и регионов, создание на их обломках марионеточных правительств. За любым шагом Вашингтона стоят интересы конкретно взятых транснациональных корпораций. В их лице Запад глубоко интегрирован в глобальную многоуровневую систему экономической взаимозависимости, получившей название "глобализация". Фактически можно говорить о попытках превращения глобализации в оружие, что проявляется в давлении на неугодные страны и правительства с помощью санкционных инструментов, торговых и технологических ограничений и угроз их применения.Обратите внимание, на то, как западные страны реформируют свои законодательства, чтобы, как они заявляют, "правомочно" конфисковывать замороженные активы других государств. Любое неугодное государство может быть ограблено, как уже произошло с заблокированными в западных банках активами Югославии, Ливии, Венесуэлы, Сирии и других.– Правильно ли я вас пониманию, что за нынешней ситуацией на Ближнем Востоке стоят американцы?– Необходимые разъяснения по данному вопросу уже дал президент Российской Федерации Владимир Путин в своем выступлении 30 октября. Все мы знаем о многолетней работе американцев по подрыву глобальных миротворческих усилий и противодействию сближению позиций сторон в палестино-израильском противостоянии. Как показывает опыт, как и в случае с Украиной, американцы не преминут воспользоваться дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке.Вспоминается так называемая "рейгановская ближневосточная инициатива" в ходе первой ливанской войны. Тогда американцы не нашли ничего лучше, чем направить в регион свои войска. На деле это вылилось в открытое вмешательство во внутренние дела не только Ливана, но и ряда других ближневосточных государств. Надеюсь, что наши друзья в регионе помнят об уроках истории и не допустят повторения такого сценария.– Обратили внимание на озвученные на днях руководством Еврокомиссии заявления, фактически ставящие знак равенства между Россией и ХАМАС. До этого были вбросы о том, что Россия чуть ли не снабжает военизированные структуры ХАМАС вооружением и боеприпасами, а также о якобы налаженном "при российском содействии" на территории сектора Газа производстве легкого стрелкового оружия…– Ясно, что это не от большого ума происходит, а от безысходности – Украина уже мало кого волнует среди простых европейцев, а США требуют наращивания поставок вооружения, которые нужно как-то оправдывать в глазах населения Европы. Вот и пытаются в очередной раз любыми средствами нас очернить. По факту, просто переложить ответственность, которую должны нести насквозь коррумпированный киевский режим и его западные кураторы за расползание по всему миру полученного им вооружения. Такие спекуляции являются откровенной провокацией, направленной в том числе на подрыв отношений России с государствами Ближнего Востока. Но такие попытки заранее обречены на провал.Россия на протяжении многих десятков лет играла значимую роль в сближении позиций сторон палестино-израильского противостояния и всегда старалась вывести из тупика процесс ближневосточного урегулирования. Такие усилия Москва продолжает прилагать и сегодня.На текущем этапе крайне важно не подливать масло в огонь, как делают хорошо известные западные страны, а наращивать международные и региональные дипломатические усилия, направленные на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке.Что же касается поставок российской продукции военного назначения, то всем известно, что в России одна из самых развитых законодательных баз в сфере экспортного контроля при реализации военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами. И работает Москва, в отличие от наших обвинителей, исключительно с государственными заказчиками, воздерживаясь от сотрудничества с какими-либо третьими сторонами и субъектами. А вот к США и ряду стран ЕС действительно накопилось немало вопросов о том, почему поставленное ими в Афганистан или на Украину оружие оказалось на "черном" рынке, что мы четко видим на примере Ближнего Востока.– Александр Николаевич, вы упомянули о намеренно "закладываемых" западными спецслужбами разногласиях и других потенциальных причинах для создания конфликтов между странами, этносами и религиями. По вашему мнению, продвигаемая западниками кампания по подрыву традиционных ценностей используется в тех же целях?– Дело в том, что страны, в которых традиционные уклады усилиями Запада размываются и заменяются на псевдоценности, становятся легкой мишенью для дальнейшего осуществления в них "цветных революций". В целом такой инструмент "мягкой силы" как интенсивное воздействие на "атакуемые" государства в областях культуры, науки, образования и политики, используется Западом все чаще. К примеру, события конца прошлого – начала этого года в Иране показали, к чему могут привести попытки привить представителям исламской интеллигенции "западный образ жизни". Надо отдать должное иранцам – они вовремя и эффективно купировали эту комплексную атаку западных спецслужб.И это только одна из причин, по которой необходимо на международном уровне вести слаженную работу по отстаиванию традиционных ценностей.– Кажется ООН эта тема вообще не волнует. Последняя резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по данному вопросу, кажется, датируется аж 2012 годом…– Именно поэтому нельзя сидеть сложа руки и ждать, что кто-то с высокой трибуны выступит и защитит право народов жить в соответствии со своими традициями и с опорой на истинные непреложные ценности, которые делают человека человеком.Россия инициативно ставит данный вопрос в контактах с зарубежными партнерами. Обсуждался он и в ходе 11-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в мае в Подмосковье. Как мы видим, эта тема беспокоит сегодня практически всех, даже на Западе, не говоря уж про страны, где до сих пор придерживаются строгих устоев и чтут заветы предков.В ходе очередной конференции, которая запланирована на апрель будущего года, рассчитываем уделить особое внимание обсуждению мер по недопущению дальнейшего распространения продвигаемых западниками извращений, несущих угрозу существованию всего человечества.– Создается впечатление, что многие западные политики, идя на поводу у Вашингтона, просто теряют базовые моральные ориентиры.– Позорное и возмутительное чествование ветерана дивизии СС "Галичина" в канадском парламенте является ярким тому подтверждением. И, к слову, это лишь видимая часть системной работы западников по поощрению неонацистских настроений во всем мире. К примеру, с 2005 года Россия ежегодно вносит в Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Все эти годы лишь одна страна регулярно голосовала против – США, а с 2014 года к ним присоединилась Украина. В прошлом же году некоторые страны, включая Германию, Италию и Японию, кстати, составлявшие в период Второй мировой войны основу преступных фашистских сил, также выступили против данной резолюции. Что это? Реваншистские настроения или оголтелое желание выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами?– Да, в Европе шествия нацистов и фашистские марши, кажется, уже стали нормой жизни…– В Европе в целом решили полностью промыть мозги своему населению под предлогом борьбы с якобы продвигаемой Россией дезинформацией по исторической проблематике. Именно в таком контексте рассматриваем решение Комитета министров Совета Европы о бессрочном продлении работы созданной в 2020 году так называемой "обсерватории по преподаванию истории в Европе". В Страсбурге, по всей видимости, намерены полностью стереть память о подвиге советских солдат, одновременно обеляя неонацистский киевский режим.Видимо именно так выглядит "цветущий сад" в понимании Жозепа Борреля. И это происходит уже давно, начиная с Прибалтики, где русскоязычным жителям годами отказывают в образовании на родном языке. При этом хваленый Европейский суд по правам человека не усматривает каких-либо нарушений.– Насколько я помню, еще в 2008 году на фоне событий вокруг Южной Осетии, а позднее – после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году – он с нескрываемым удовольствием применял в отношении России практику двойных стандартов, используя избирательное толкование правовых норм и вольно интерпретируя судебные прецеденты?– Да, он давно уже превратился из международной судебной инстанции в послушную юридическую контору, с готовностью выполняющую любую команду Вашингтона и Брюсселя. После же начала специальной военной операции на Украине антироссийская направленность в его деятельности стала откровенно зашкаливать, а сама судебная инстанция окончательно девальвировала свой статус, превратившись в ширму для прикрытия беззакония и мракобесия.– А куда смотрят в ООН? Неужели там тоже придерживаются ангажированных подходов?– Ну по крайней мере мы все видели, как своим ни с кем несогласованным решением генсек ООН делегировал для участия в антироссийских мероприятиях по продвижению так называемой "формулы мира Зеленского" представителей целого ряда профильных структур ООН – МАГАТЭ, ФАО, Всемирной продовольственной программы, Программы развития ООН, Программы ООН по окружающей среде, а также Координатора по гуманитарным вопросам. Причем сделал он это после обращения главы офиса украинского президента Ермака.– И это произошло несмотря на статью 100 Устава ООН, согласно которой "Генеральный секретарь и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для Организации"?– Очевидно, что ооновские структуры зачастую используются для обслуживания западных интересов. Происходит это в том числе потому, что в их руководящем составе наблюдается явный дисбаланс в пользу ставленников Вашингтона и его европейских прихвостней. Думаете, американец или француз, заняв высокое кресло в структуре ООН, разрывает связь с властями своих стран? Конечно, нет. И эту ситуацию нужно исправлять, иначе организацию может постичь такая же участь, что и Лигу наций.– Да уж, хотелось бы, чтобы ООН вновь стала беспристрастным международным арбитром и отстаивала общемировые приоритеты.– Именно к этому мы сегодня стремимся сами и пытаемся сподвигнуть наших зарубежных партнеров, уставших от бесконечного педалирования Западом украинской проблематики в ущерб действительно насущным для них вопросам, а также постоянного извращения фактов, подтасовки и подмены понятий.Возьмем, к примеру, выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в ходе вручения наград Атлантического совета 21 сентября. Она ведь, по сути, обвинила Москву в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. А в Токио, конечно же, умолчали о том, что данное заявление является вопиющей провокацией и не соответствует действительности.Кстати, упомянутая дама уже неоднократно замечена в некомпетентности и тенденциозности. В попытке выслужиться перед своими вашингтонскими хозяевами такие люди без зазрения идут на любую сделку с совестью.– Неужели в Японии забыли, что именно Вашингтон сбросил бомбы на их страну?– Чтобы лучше понять сложившуюся ситуацию, давайте вспомним, что еще в начале 50-х годов прошлого века оккупационные власти США запрещали японцам проведение любых памятных церемоний по этому поводу, опасаясь подъема антиамериканских настроений. Укоренившийся с тех пор страх быть "наказанными" Вашингтоном за честную и откровенную оценку событий августа сорок пятого до сих пор оказывает на японское руководство парализующее действие.Сегодня Токио выдвигает претензии на российские Курильские острова, лживо и лицемерно пытаясь представить себя в роли защитника исконно проживавших на них народов. При этом японскими властями замалчиваются факты гонений, угнетения и притеснения коренных этносов в прошлом.– Айнов?– Не только. Но именно эта народность, традиционно населявшая территорию современной Японии задолго до самих японцев, пострадала от них больше всего.Об отношении японцев к коренным народам и нациям неяпонского происхождения хорошо наслышаны во всей Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии. В Азиатско-Тихоокеанском регионе фактически нет народности, которая, так или иначе, не пострадала от рук японской военщины.Именно японские власти сыграли ключевую роль в том, что айны были поставлены на грань истребления, лишены своей собственной земли, культуры и традиционного жизненного уклада. Даже возможности питаться привычным образом – им было запрещено иметь собственные рыболовные снасти.И по сей день айнский этнос сталкивается в Японии с грубой дискриминацией. Ключевым остается вопрос о возврате айнам прав на ведение традиционных промыслов, а также отправление религиозных обрядов.Но, судя по риторике Токио, возвращать им такие права японцы не собираются, называя исконно айнские территории своими и продолжая цинично сдабривать свои многочисленные, не имеющие срока давности преступления лживой демагогией добрых палачей.– О каких вообще исконно японских территориях может идти речь? Кстати о войне… Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 9 мая 2023 года вообще заявила, что Вторая мировая война закончилась победой США. Годом ранее такой же нонсенс озвучил госсекретарь Блинкен.– Это откровенный плевок в адрес не только 27 миллионов погибших советских граждан, но и всех тех, кто воевал в составе антигитлеровской коалиции. На этом фоне уместно поставить вопрос, почему никто не говорит о геноциде советского народа, который был в числе первых целей Гитлера и его приспешников? Считаю, что такую работу необходимо начать проводить уже сейчас, опираясь на неопровержимые исторические факты.– И последний вопрос: в каком направлении, по вашей оценке, будет развиваться ситуация в области международной безопасности – углубление конфронтации или же Россия все-таки готова к диалогу с Западом?– Мы никогда не будем вести переговоры из страха, но никогда не будем страшиться переговоров. Это не мои слова. Они принадлежат Джону Кеннеди. Но, как ни парадоксально, сегодня весьма точно и емко определяют наше отношение к дальнейшему переговорному процессу с Западом.За океаном предпочли язык ультиматумов и угроз. Что ж, нет сильнее двух воинов – терпения и времени, они все сделают. А это уже написал Лев Николаевич Толстой в произведении "Война и мир". Что касается России, то нам и спустя 100 лет будет не стыдно посмотреть в глаза западникам, которые они так стыдливо прячут от нас сегодня.

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https://ria.ru/20231101/pobeg-1906576554.html

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https://ria.ru/20231031/sammit-1906322462.html

https://ria.ru/20230822/patrushev-1891423152.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, александр венедиктов, брикс, шос, оон