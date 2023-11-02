https://ria.ru/20231102/ubiystvo-1906988994.html

Школьницу, задержанную после убийства нижегородской пенсионерки, отпустили

Школьницу, задержанную после убийства нижегородской пенсионерки, отпустили - РИА Новости, 02.11.2023

Школьницу, задержанную после убийства нижегородской пенсионерки, отпустили

Пятнадцатилетнюю девочку, задержанную вместе с ее взрослым приятелем, подозреваемым в убийстве пенсионерки в Нижегородской области, отпустили домой, сообщили... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:27

2023-11-02T16:27

2023-11-02T16:27

происшествия

нижегородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Пятнадцатилетнюю девочку, задержанную вместе с ее взрослым приятелем, подозреваемым в убийстве пенсионерки в Нижегородской области, отпустили домой, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. Ранее региональное СУСК сообщило том, что 31 октября в частном доме в Перевозском районе было обнаружено тело 76-летней женщины. В качестве возможных причастных к преступлению были задержаны 20-летний мужчина и его 15-летняя знакомая. Подозреваемый в убийстве мужчина заявил, что залез в чужой дом, чтобы погреться, и обнаружив пожилую женщину, ножом убил ее, а тело спрятал под тряпками. После этого он позвал в дом свою подругу переночевать. На следующий день их задержали. "Девочка была допрошена в качестве свидетеля. Она уехала с родителями домой", - сообщили агентству в региональном СУСК. По словам собеседницы агентства, мера пресечения взрослому приятелю девочки, подозреваемому в убийстве, еще не избрана. Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили агентству, что возможно причастные к убийству пенсионерки мужчина и девушка были опознаны по приметам и задержаны в городе Сергач. При этом мужчина при задержании оказал сопротивление полицейским. Также сообщалось, что 20-летний мужчина ранее был неоднократно судим за развратные действия, кражу и незаконный оборот наркотиков, а его 15-летняя знакомая с 27 октября находилась в розыске как без вести пропавшая.

https://ria.ru/20231028/ubiystvo-1905828579.html

https://ria.ru/20231026/ubiystvo-1905426103.html

нижегородская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)