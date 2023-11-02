https://ria.ru/20231102/ubiystvo-1906988994.html
Школьницу, задержанную после убийства нижегородской пенсионерки, отпустили
Школьницу, задержанную после убийства нижегородской пенсионерки, отпустили - РИА Новости, 02.11.2023
Школьницу, задержанную после убийства нижегородской пенсионерки, отпустили
Пятнадцатилетнюю девочку, задержанную вместе с ее взрослым приятелем, подозреваемым в убийстве пенсионерки в Нижегородской области, отпустили домой, сообщили... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:27
2023-11-02T16:27
2023-11-02T16:27
происшествия
нижегородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Пятнадцатилетнюю девочку, задержанную вместе с ее взрослым приятелем, подозреваемым в убийстве пенсионерки в Нижегородской области, отпустили домой, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. Ранее региональное СУСК сообщило том, что 31 октября в частном доме в Перевозском районе было обнаружено тело 76-летней женщины. В качестве возможных причастных к преступлению были задержаны 20-летний мужчина и его 15-летняя знакомая. Подозреваемый в убийстве мужчина заявил, что залез в чужой дом, чтобы погреться, и обнаружив пожилую женщину, ножом убил ее, а тело спрятал под тряпками. После этого он позвал в дом свою подругу переночевать. На следующий день их задержали. "Девочка была допрошена в качестве свидетеля. Она уехала с родителями домой", - сообщили агентству в региональном СУСК. По словам собеседницы агентства, мера пресечения взрослому приятелю девочки, подозреваемому в убийстве, еще не избрана. Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили агентству, что возможно причастные к убийству пенсионерки мужчина и девушка были опознаны по приметам и задержаны в городе Сергач. При этом мужчина при задержании оказал сопротивление полицейским. Также сообщалось, что 20-летний мужчина ранее был неоднократно судим за развратные действия, кражу и незаконный оборот наркотиков, а его 15-летняя знакомая с 27 октября находилась в розыске как без вести пропавшая.
https://ria.ru/20231028/ubiystvo-1905828579.html
https://ria.ru/20231026/ubiystvo-1905426103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Школьницу, задержанную после убийства нижегородской пенсионерки, отпустили
Нижегородскую школьницу допросили по делу об убийстве пенсионерки как свидетеля
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Пятнадцатилетнюю девочку, задержанную вместе с ее взрослым приятелем, подозреваемым в убийстве пенсионерки в Нижегородской области, отпустили домой, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Ранее региональное СУСК сообщило том, что 31 октября в частном доме в Перевозском районе было обнаружено тело 76-летней женщины. В качестве возможных причастных к преступлению были задержаны 20-летний мужчина и его 15-летняя знакомая. Подозреваемый в убийстве мужчина заявил, что залез в чужой дом, чтобы погреться, и обнаружив пожилую женщину, ножом убил ее, а тело спрятал под тряпками. После этого он позвал в дом свою подругу переночевать. На следующий день их задержали.
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"Девочка была допрошена в качестве свидетеля. Она уехала с родителями домой", - сообщили агентству в региональном СУСК.
По словам собеседницы агентства, мера пресечения взрослому приятелю девочки, подозреваемому в убийстве, еще не избрана.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области
сообщили агентству, что возможно причастные к убийству пенсионерки мужчина и девушка были опознаны по приметам и задержаны в городе Сергач. При этом мужчина при задержании оказал сопротивление полицейским. Также сообщалось, что 20-летний мужчина ранее был неоднократно судим за развратные действия, кражу и незаконный оборот наркотиков, а его 15-летняя знакомая с 27 октября находилась в розыске как без вести пропавшая.
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