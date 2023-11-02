https://ria.ru/20231102/ubiystvo-1906939822.html

Житель Дзержинска зарезал мужчину из-за их сцепившихся собак

Житель Дзержинска зарезал мужчину из-за их сцепившихся собак - РИА Новости, 02.11.2023

Житель Дзержинска зарезал мужчину из-за их сцепившихся собак

Житель Дзержинска задержан по обвинению в убийстве мужчины из-за того, что собака погибшего напала на его питомца, сообщило региональное следственное управление РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:59

2023-11-02T13:59

2023-11-02T14:21

происшествия

россия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Житель Дзержинска задержан по обвинению в убийстве мужчины из-за того, что собака погибшего напала на его питомца, сообщило региональное следственное управление СК РФ по Нижегородской области. По версии следствия, днем 1 ноября обвиняемый на улице Буденного в ходе ссоры с ранее незнакомым мужчиной нанес ему ножевое ранение в живот. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Вину по предъявленному обвинению мужчина признал частично. При допросе следователю СК мужчина сообщил, что конфликт между мужчинами возник из-за агрессии питомца погибшего к его собаке", - говорится в сообщении. В ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20230923/ubiystvo-1898186652.html

https://ria.ru/20230905/sobaki-1894276675.html

россия

нижегородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)