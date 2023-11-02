https://ria.ru/20231102/ubiystvo-1906939822.html
Житель Дзержинска зарезал мужчину из-за их сцепившихся собак
Житель Дзержинска зарезал мужчину из-за их сцепившихся собак - РИА Новости, 02.11.2023
Житель Дзержинска зарезал мужчину из-за их сцепившихся собак
Житель Дзержинска задержан по обвинению в убийстве мужчины из-за того, что собака погибшего напала на его питомца, сообщило региональное следственное управление РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:59
2023-11-02T13:59
2023-11-02T14:21
происшествия
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Житель Дзержинска задержан по обвинению в убийстве мужчины из-за того, что собака погибшего напала на его питомца, сообщило региональное следственное управление СК РФ по Нижегородской области. По версии следствия, днем 1 ноября обвиняемый на улице Буденного в ходе ссоры с ранее незнакомым мужчиной нанес ему ножевое ранение в живот. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Вину по предъявленному обвинению мужчина признал частично. При допросе следователю СК мужчина сообщил, что конфликт между мужчинами возник из-за агрессии питомца погибшего к его собаке", - говорится в сообщении. В ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20230923/ubiystvo-1898186652.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Дзержинска зарезал мужчину из-за их сцепившихся собак
Житель Дзержинска зарезал мужчину из-за нападения собаки на его питомца