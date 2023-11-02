https://ria.ru/20231102/ubiystvo-1906864212.html

В Кузбассе жена с любовником во время застолья убили мужа

В Кузбассе жена с любовником во время застолья убили мужа - РИА Новости, 02.11.2023

В Кузбассе жена с любовником во время застолья убили мужа

Мужчину в Яшкинском районе Кемеровской области убили жена с любовником во время застолья, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:32

2023-11-02T10:32

2023-11-02T10:32

происшествия

россия

яшкинский район

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 2 ноя – РИА Новости. Мужчину в Яшкинском районе Кемеровской области убили жена с любовником во время застолья, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Предварительно установлено, что 1 ноября в доме в поселке станции Литвиново обнаружено тело 47-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти: повреждениями в области головы, шеи и связанными руками и ногами. Правоохранители выяснили, что к преступлению причастны 28-летняя супруга убитого и 35-летний знакомый, они задержаны. "Следствием установлено, что супруги подали заявление о расторжении брака, женщина проживала с другим мужчиной. В ночь на 1 ноября 2023 года она с сожителем пришла в дом к супругу за вещами, где втроем стали… употреблять спиртное. В ходе застолья между супругами произошел конфликт, во время которого 35-летний мужчина вместе с 28-летней женщиной совместно совершили убийство хозяина дома. Тело потерпевшего без признаков жизни было обнаружено несколько часов спустя родственниками", – говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости информированный источник, любовник жены сначала избил хозяина, а потом связал ему руки и ноги и обмотал шею электрокабелем. После этого жена потерпевшего, наступив ему на горло, стала затягивать кабель. Сожители били потерпевшего по голове деревянным поленом и стеклянной бутылкой. Потом мужчина привязал потерпевшего к батарее, и они скрылись. "Следственными органами… предъявлено обвинение ранее судимой 28-летней и 35-летнему жителям Яшкинского муниципального округа в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела фигурантам будут проведены психолого-психиатрические экспертизы", – сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20231019/rozygrysh-1903878616.html

https://ria.ru/20231002/ubiystvo-1899836652.html

россия

яшкинский район

кемеровская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, яшкинский район, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)