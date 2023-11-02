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Прокуратура Рязанской области подтвердила убийство главы отделения УФССП - РИА Новости, 02.11.2023
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07:50 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/ubiystvo-1906842332.html
Прокуратура Рязанской области подтвердила убийство главы отделения УФССП
Прокуратура Рязанской области подтвердила убийство главы отделения УФССП - РИА Новости, 02.11.2023
Прокуратура Рязанской области подтвердила убийство главы отделения УФССП
Прокуратура Рязанской области подтвердила убийство руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T07:50
2023-11-02T07:50
происшествия
рязань
рязанский район
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Прокуратура Рязанской области подтвердила убийство руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Накануне вечером местное сетевое издание "Вид сбоку" сообщило, что в микрорайоне Недостоево застрелен руководитель отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Калужский. Региональное СУСК информировало о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельными ранениями. "Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства начальника отдела службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского", – сообщается в Telegram-канале прокуратуры. Уточняется, что на место происшествия выезжали представители ведомства. Ход и результаты расследования находятся на контроле.
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происшествия, рязань, рязанский район, рязанская область
Происшествия, Рязань, Рязанский район, Рязанская область
Прокуратура Рязанской области подтвердила убийство главы отделения УФССП

Прокуратура подтвердила убийство главы отделения УФССП в Рязанской области

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Прокуратура Рязанской области подтвердила убийство руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского.
Накануне вечером местное сетевое издание "Вид сбоку" сообщило, что в микрорайоне Недостоево застрелен руководитель отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Калужский. Региональное СУСК информировало о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельными ранениями.
"Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства начальника отдела службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского", – сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
Уточняется, что на место происшествия выезжали представители ведомства. Ход и результаты расследования находятся на контроле.
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