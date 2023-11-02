https://ria.ru/20231102/turtsiya-1906852262.html
В Турции ужесточили требования для предоставления аренды жилья туристам
В Турции ужесточили требования для предоставления аренды жилья туристам - РИА Новости, 02.11.2023
В Турции ужесточили требования для предоставления аренды жилья туристам
Желающих сдать в аренду туристам свое жилое помещение в Турции на срок менее ста дней обязуют получить соответствующую лицензию и согласие всех собственников в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:42
2023-11-02T09:42
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АНКАРА, 2 ноя — РИА Новости. Желающих сдать в аренду туристам свое жилое помещение в Турции на срок менее ста дней обязуют получить соответствующую лицензию и согласие всех собственников в этом здании, в случае отсутствия этих документов арендодателей ждет крупный штраф, соответствующее решение опубликовано в официальном печатном органе правительства Resmi Gazete. В соответствии с законом, опубликованным в официальном вестнике, аренда жилых помещений на срок менее 100 дней была включена в категорию "аренда жилых помещений для целей туризма". "Для аренды жилых помещений в этих целях необходимо получить лицензию Министерства культуры и туризма до заключения договора аренды. Согласно закону, Министерство культуры и туризма может также выдавать разрешительные сертификаты через губернаторов. В связи с этим на входах в арендуемые дома будут вывешиваться таблички с квалификацией, определяемой министерством. Плата за выдачу лицензии и табличек будет определяться министерством. Если жилье, сдаваемое в аренду для туристических целей, представляет собой квартиру в здании, то для получения разрешения необходимо представить в министерство согласие всех собственников на этажах в этом здании", — приводит текст закона газета Milliyet. Согласно закону, пользователям запрещается сдавать жилье, арендуемое у владельца лицензии, третьим лицам от своего имени. "На тех, кто сдает в аренду дома для туристических целей без соответствующего разрешения, будет наложен административный штраф в размере 100 тысяч турецких лир (3,5 тысячи долларов США) за каждый арендованный дом, и им будет предоставлено 15 дней для осуществления деятельности на основании полученного разрешения. По истечении 15-дневного срока на лиц, продолжающих заниматься сдачей в аренду туристических домов без разрешения, будет наложен административный штраф в размере 500 тысяч (17,6 тысячи долларов США) турецких лир, и еще 15 дней будет дано на осуществление деятельности с получением разрешения. Административный штраф в размере один миллион турецких лир (35,3 тысячи долларов США) будет наложен на тех, кто продолжит деятельность по предоставлению туристических услуг без разрешения, несмотря на истечение вторых 15 дней", — говорится в документе.
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Туризм, США, Турция, Новости - Туризм
В Турции ужесточили требования для предоставления аренды жилья туристам
Правительство Турции ужесточило требования для аренды жилья туристам
АНКАРА, 2 ноя — РИА Новости.
Желающих сдать в аренду туристам свое жилое помещение в Турции на срок менее ста дней обязуют получить соответствующую лицензию и согласие всех собственников в этом здании, в случае отсутствия этих документов арендодателей ждет крупный штраф, соответствующее решение опубликовано в официальном печатном органе правительства
Resmi Gazete.
В соответствии с законом, опубликованным в официальном вестнике, аренда жилых помещений на срок менее 100 дней была включена в категорию "аренда жилых помещений для целей туризма".
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"Для аренды жилых помещений в этих целях необходимо получить лицензию Министерства культуры и туризма до заключения договора аренды. Согласно закону, Министерство культуры и туризма может также выдавать разрешительные сертификаты через губернаторов. В связи с этим на входах в арендуемые дома будут вывешиваться таблички с квалификацией, определяемой министерством. Плата за выдачу лицензии и табличек будет определяться министерством. Если жилье, сдаваемое в аренду для туристических целей, представляет собой квартиру в здании, то для получения разрешения необходимо представить в министерство согласие всех собственников на этажах в этом здании", — приводит текст закона газета Milliyet.
Согласно закону, пользователям запрещается сдавать жилье, арендуемое у владельца лицензии, третьим лицам от своего имени.
"На тех, кто сдает в аренду дома для туристических целей без соответствующего разрешения, будет наложен административный штраф в размере 100 тысяч турецких лир (3,5 тысячи долларов США
) за каждый арендованный дом, и им будет предоставлено 15 дней для осуществления деятельности на основании полученного разрешения. По истечении 15-дневного срока на лиц, продолжающих заниматься сдачей в аренду туристических домов без разрешения, будет наложен административный штраф в размере 500 тысяч (17,6 тысячи долларов США) турецких лир, и еще 15 дней будет дано на осуществление деятельности с получением разрешения. Административный штраф в размере один миллион турецких лир (35,3 тысячи долларов США) будет наложен на тех, кто продолжит деятельность по предоставлению туристических услуг без разрешения, несмотря на истечение вторых 15 дней", — говорится в документе.
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