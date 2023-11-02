https://ria.ru/20231102/tsiklon-1906841047.html

В четырех районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона

В четырех районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 02.11.2023

В четырех районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона

Экстренное предупреждение в связи с прохождением очередного циклона объявлено на четверг в четырех районах Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T07:27

2023-11-02T07:27

2023-11-02T07:27

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сахалин

россия

александровск-сахалинский

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с прохождением очередного циклона объявлено на четверг в четырех районах Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. "Третьего ноября на территории Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского и Поронайского районов прогнозируются днем осадки, местами сильные, усиление ветра на побережьях, днем местами налипание мокрого снега", - говорится в сообщении ведомства. В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

https://ria.ru/20231102/novokuznetsk-1906839425.html

сахалин

россия

александровск-сахалинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин, россия, александровск-сахалинский