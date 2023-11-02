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В четырех районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 02.11.2023
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07:27 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/tsiklon-1906841047.html
В четырех районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона
В четырех районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 02.11.2023
В четырех районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Экстренное предупреждение в связи с прохождением очередного циклона объявлено на четверг в четырех районах Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T07:27
2023-11-02T07:27
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалин
россия
александровск-сахалинский
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с прохождением очередного циклона объявлено на четверг в четырех районах Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. "Третьего ноября на территории Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского и Поронайского районов прогнозируются днем осадки, местами сильные, усиление ветра на побережьях, днем местами налипание мокрого снега", - говорится в сообщении ведомства. В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
https://ria.ru/20231102/novokuznetsk-1906839425.html
сахалин
россия
александровск-сахалинский
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин, россия, александровск-сахалинский
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сахалин, Россия, Александровск-Сахалинский
В четырех районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона

В четырех районах Сахалина объявлено экстренное предупреждение из-за циклона

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с прохождением очередного циклона объявлено на четверг в четырех районах Сахалина, информирует региональный главк МЧС России.
"Третьего ноября на территории Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского и Поронайского районов прогнозируются днем осадки, местами сильные, усиление ветра на побережьях, днем местами налипание мокрого снега", - говорится в сообщении ведомства.
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В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СахалинРоссияАлександровск-Сахалинский
 
 
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