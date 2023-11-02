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ЦАХАЛ заявил о столкновениях в Газе - РИА Новости, 02.11.2023
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09:10 02.11.2023 (обновлено: 09:27 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/tsakhal-1906848199.html
ЦАХАЛ заявил о столкновениях в Газе
ЦАХАЛ заявил о столкновениях в Газе - РИА Новости, 02.11.2023
ЦАХАЛ заявил о столкновениях в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что вступила в столкновения с "террористическими ячейками" на севере сектора Газа, в ходе которых были убиты "десятки... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:10
2023-11-02T09:27
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что вступила в столкновения с "террористическими ячейками" на севере сектора Газа, в ходе которых были убиты "десятки террористов"."Ночью террористические ячейки на севере сектора Газы осуществили пуск противотанковых ракет, привели в действие взрывные устройства, а также бросили гранаты на военнослужащих Армии обороны Израиля. Солдаты вступили в бой с террористами при поддержке артиллерии и танков, направляя воздушный удар с вертолета и ракетный удар с военно-морского катера. В ходе боев были уничтожены десятки террористов", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля в Telegram-канале.Кроме того, в армии добавили, что в ходе "наземных операций" на территории сектора Газа, "террористическая ячейка" открыла огонь по израильским военнослужащим, армия Израиля нанесла по ней удар. В армии отметили, что нанесли удар по еще одному "отряду террористов", который планировал осуществить пуск противотанковых ракет в сторону военнослужащих ЦАХАЛ, и "нейтрализовали" его.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил о столкновениях в Газе

ЦАХАЛ заявил о столкновениях на севере Газы

© AP Photo / Francisco SecoИзраильские военнослужащие на границе с сектором Газа
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что вступила в столкновения с "террористическими ячейками" на севере сектора Газа, в ходе которых были убиты "десятки террористов".
"Ночью террористические ячейки на севере сектора Газы осуществили пуск противотанковых ракет, привели в действие взрывные устройства, а также бросили гранаты на военнослужащих Армии обороны Израиля. Солдаты вступили в бой с террористами при поддержке артиллерии и танков, направляя воздушный удар с вертолета и ракетный удар с военно-морского катера. В ходе боев были уничтожены десятки террористов", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля в Telegram-канале.
Кроме того, в армии добавили, что в ходе "наземных операций" на территории сектора Газа, "террористическая ячейка" открыла огонь по израильским военнослужащим, армия Израиля нанесла по ней удар. В армии отметили, что нанесли удар по еще одному "отряду террористов", который планировал осуществить пуск противотанковых ракет в сторону военнослужащих ЦАХАЛ, и "нейтрализовали" его.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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