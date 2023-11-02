ЦАХАЛ заявил о столкновениях в Газе
ЦАХАЛ заявил о столкновениях на севере Газы
© AP Photo / Francisco SecoИзраильские военнослужащие на границе с сектором Газа
© AP Photo / Francisco Seco
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что вступила в столкновения с "террористическими ячейками" на севере сектора Газа, в ходе которых были убиты "десятки террористов".
"Ночью террористические ячейки на севере сектора Газы осуществили пуск противотанковых ракет, привели в действие взрывные устройства, а также бросили гранаты на военнослужащих Армии обороны Израиля. Солдаты вступили в бой с террористами при поддержке артиллерии и танков, направляя воздушный удар с вертолета и ракетный удар с военно-морского катера. В ходе боев были уничтожены десятки террористов", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля в Telegram-канале.
Кроме того, в армии добавили, что в ходе "наземных операций" на территории сектора Газа, "террористическая ячейка" открыла огонь по израильским военнослужащим, армия Израиля нанесла по ней удар. В армии отметили, что нанесли удар по еще одному "отряду террористов", который планировал осуществить пуск противотанковых ракет в сторону военнослужащих ЦАХАЛ, и "нейтрализовали" его.