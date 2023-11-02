https://ria.ru/20231102/tsakhal-1906848199.html

ЦАХАЛ заявил о столкновениях в Газе

ЦАХАЛ заявил о столкновениях в Газе - РИА Новости, 02.11.2023

ЦАХАЛ заявил о столкновениях в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что вступила в столкновения с "террористическими ячейками" на севере сектора Газа, в ходе которых были убиты "десятки... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T09:10

2023-11-02T09:10

2023-11-02T09:27

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906440541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1328f3c47bc618fb535f5304af26fe02.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что вступила в столкновения с "террористическими ячейками" на севере сектора Газа, в ходе которых были убиты "десятки террористов"."Ночью террористические ячейки на севере сектора Газы осуществили пуск противотанковых ракет, привели в действие взрывные устройства, а также бросили гранаты на военнослужащих Армии обороны Израиля. Солдаты вступили в бой с террористами при поддержке артиллерии и танков, направляя воздушный удар с вертолета и ракетный удар с военно-морского катера. В ходе боев были уничтожены десятки террористов", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля в Telegram-канале.Кроме того, в армии добавили, что в ходе "наземных операций" на территории сектора Газа, "террористическая ячейка" открыла огонь по израильским военнослужащим, армия Израиля нанесла по ней удар. В армии отметили, что нанесли удар по еще одному "отряду террористов", который планировал осуществить пуск противотанковых ракет в сторону военнослужащих ЦАХАЛ, и "нейтрализовали" его.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году