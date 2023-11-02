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В Минкультуры рассказали об условиях хранения иконы "Троица" - РИА Новости, 02.11.2023
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Культура
 
15:23 02.11.2023 (обновлено: 15:27 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/troitsa-1906967473.html
В Минкультуры рассказали об условиях хранения иконы "Троица"
В Минкультуры рассказали об условиях хранения иконы "Троица" - РИА Новости, 02.11.2023
В Минкультуры рассказали об условиях хранения иконы "Троица"
Специалисты наблюдают за состоянием сохранности иконы "Святая Троица" Андрея Рублева ежедневно, условия ее хранения идеальные, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:23
2023-11-02T15:27
культура
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты наблюдают за состоянием сохранности иконы "Святая Троица" Андрея Рублева ежедневно, условия ее хранения идеальные, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. Ранее в Реставрационном центре имени Грабаря прошел реставрационный совет по вопросам сохранения иконы. "Специалисты наблюдают за состоянием ее сохранности ежедневно", - сказал директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев на реставрационном совете, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства. Также Сергеев добавил, что на сегодняшний день созданы прозрачные условия для хранения иконы. "Можно сказать, условия созданы идеальные. Это наблюдение важно для дальнейшего уточнения параметров ее хранения в будущем", – сказал он. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Кириллом. Реставрационный совет при Минкультуры создан с целью обсуждения вопросов по сохранению иконы. Председатель совета – первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин. В состав совета вошли гендиректор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев, гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева, директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин, заведующая реставрационной мастерской темперной живописи Центра Грабаря Галина Цируль и художники-реставраторы высшей категории.
https://ria.ru/20230910/troitsa-1895297283.html
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новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
В Минкультуры рассказали об условиях хранения иконы "Троица"

Минкультуры: специалисты наблюдают за состоянием "Троицы", условия идеальные

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрибытие иконы А. Рублева "Троица" в реставрационный центр им. Грабаря
Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты наблюдают за состоянием сохранности иконы "Святая Троица" Андрея Рублева ежедневно, условия ее хранения идеальные, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
Ранее в Реставрационном центре имени Грабаря прошел реставрационный совет по вопросам сохранения иконы.
"Специалисты наблюдают за состоянием ее сохранности ежедневно", - сказал директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев на реставрационном совете, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.
Также Сергеев добавил, что на сегодняшний день созданы прозрачные условия для хранения иконы. "Можно сказать, условия созданы идеальные. Это наблюдение важно для дальнейшего уточнения параметров ее хранения в будущем", – сказал он.
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Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Кириллом.
Реставрационный совет при Минкультуры создан с целью обсуждения вопросов по сохранению иконы. Председатель совета – первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин. В состав совета вошли гендиректор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев, гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева, директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин, заведующая реставрационной мастерской темперной живописи Центра Грабаря Галина Цируль и художники-реставраторы высшей категории.
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