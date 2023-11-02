В Минкультуры рассказали об условиях хранения иконы "Троица"
Минкультуры: специалисты наблюдают за состоянием "Троицы", условия идеальные
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрибытие иконы А. Рублева "Троица" в реставрационный центр им. Грабаря
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты наблюдают за состоянием сохранности иконы "Святая Троица" Андрея Рублева ежедневно, условия ее хранения идеальные, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
Ранее в Реставрационном центре имени Грабаря прошел реставрационный совет по вопросам сохранения иконы.
"Специалисты наблюдают за состоянием ее сохранности ежедневно", - сказал директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев на реставрационном совете, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.
Также Сергеев добавил, что на сегодняшний день созданы прозрачные условия для хранения иконы. "Можно сказать, условия созданы идеальные. Это наблюдение важно для дальнейшего уточнения параметров ее хранения в будущем", – сказал он.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Кириллом.
Реставрационный совет при Минкультуры создан с целью обсуждения вопросов по сохранению иконы. Председатель совета – первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин. В состав совета вошли гендиректор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев, гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева, директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин, заведующая реставрационной мастерской темперной живописи Центра Грабаря Галина Цируль и художники-реставраторы высшей категории.