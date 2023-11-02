https://ria.ru/20231102/troitsa-1906967473.html

В Минкультуры рассказали об условиях хранения иконы "Троица"

В Минкультуры рассказали об условиях хранения иконы "Троица" - РИА Новости, 02.11.2023

В Минкультуры рассказали об условиях хранения иконы "Троица"

Специалисты наблюдают за состоянием сохранности иконы "Святая Троица" Андрея Рублева ежедневно, условия ее хранения идеальные, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:23

2023-11-02T15:23

2023-11-02T15:27

культура

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты наблюдают за состоянием сохранности иконы "Святая Троица" Андрея Рублева ежедневно, условия ее хранения идеальные, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. Ранее в Реставрационном центре имени Грабаря прошел реставрационный совет по вопросам сохранения иконы. "Специалисты наблюдают за состоянием ее сохранности ежедневно", - сказал директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев на реставрационном совете, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства. Также Сергеев добавил, что на сегодняшний день созданы прозрачные условия для хранения иконы. "Можно сказать, условия созданы идеальные. Это наблюдение важно для дальнейшего уточнения параметров ее хранения в будущем", – сказал он. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Кириллом. Реставрационный совет при Минкультуры создан с целью обсуждения вопросов по сохранению иконы. Председатель совета – первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин. В состав совета вошли гендиректор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев, гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева, директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин, заведующая реставрационной мастерской темперной живописи Центра Грабаря Галина Цируль и художники-реставраторы высшей категории.

https://ria.ru/20230910/troitsa-1895297283.html

https://ria.ru/20230721/troitsa-1885267185.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)