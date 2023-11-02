https://ria.ru/20231102/svo-1907005039.html

Правительство продумает компенсации за рабочие места для участников СВО

Правительство продумает компенсации за рабочие места для участников СВО - РИА Новости, 02.11.2023

Правительство продумает компенсации за рабочие места для участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос поддержки работодателей в части компенсации затрат на рабочие места для участников СВО, РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:14

2023-11-02T17:14

2023-11-02T17:29

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос поддержки работодателей в части компенсации затрат на рабочие места для участников СВО, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ: проработать вопрос о государственной поддержке работодателей, в части компенсации затрат на создание или оборудование новых рабочих мест для инвалидов и ветеранов специальной военной операции, с принятием работодателями обязательств закрепляемости на долгосрочной основе", - говорится в сообщении.Доклад поручено представить до 1 апреля 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

https://ria.ru/20231102/mironov-1906953766.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин