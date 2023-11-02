https://ria.ru/20231102/svo-1907005039.html
Правительство продумает компенсации за рабочие места для участников СВО
Правительство продумает компенсации за рабочие места для участников СВО - РИА Новости, 02.11.2023
Правительство продумает компенсации за рабочие места для участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос поддержки работодателей в части компенсации затрат на рабочие места для участников СВО, РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:14
2023-11-02T17:14
2023-11-02T17:29
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос поддержки работодателей в части компенсации затрат на рабочие места для участников СВО, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ: проработать вопрос о государственной поддержке работодателей, в части компенсации затрат на создание или оборудование новых рабочих мест для инвалидов и ветеранов специальной военной операции, с принятием работодателями обязательств закрепляемости на долгосрочной основе", - говорится в сообщении.Доклад поручено представить до 1 апреля 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.
https://ria.ru/20231102/mironov-1906953766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Правительство продумает компенсации за рабочие места для участников СВО
Путин поручил проработать вопрос компенсаций за рабочие места для участников СВО