https://ria.ru/20231102/starlink-1907063560.html
Starlink достиг безубыточности, заявил Маск
Starlink достиг безубыточности, заявил Маск - РИА Новости, 02.11.2023
Starlink достиг безубыточности, заявил Маск
Американский предприниматель Илон Маск в принадлежащей ему социальной сети Х сообщил, что его спутниковый интернет-бизнес Starlink вышел на уровень... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T21:46
2023-11-02T21:46
2023-11-02T21:46
илон маск
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технологии
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в принадлежащей ему социальной сети Х сообщил, что его спутниковый интернет-бизнес Starlink вышел на уровень безубыточности. "С волнением объявляю, что... Starlink достиг безубыточности финансовых потоков. Отличная работа великолепной команды", - написал Маск.Он добавил, что на долю Starlink уже приходится большая часть всех "активных спутников", а также большинство спутников, которые будут "к следующему году кумулятивно запущены с Земли" - то есть за всю историю освоения космоса. По данным телеканала CNBC, сеть Starlink, обеспечивающая высокоскоростной интернет-доступ, насчитывает пять тысяч спутников и продолжает расширяться. Starlink пока относится к космической компании Маска SpaceX, но сам миллиардер говорил о возможности ее обособления через IPO.
https://ria.ru/20231101/starlink-1906594436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, spacex, в мире, технологии
Илон Маск, SpaceX, В мире, Технологии
Starlink достиг безубыточности, заявил Маск
Маск: спутниковый интернет-бизнес Starlink вышел на уровень безубыточности