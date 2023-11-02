https://ria.ru/20231102/starlink-1907063560.html

Starlink достиг безубыточности, заявил Маск

Starlink достиг безубыточности, заявил Маск - РИА Новости, 02.11.2023

Starlink достиг безубыточности, заявил Маск

Американский предприниматель Илон Маск в принадлежащей ему социальной сети Х сообщил, что его спутниковый интернет-бизнес Starlink вышел на уровень... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T21:46

2023-11-02T21:46

2023-11-02T21:46

илон маск

spacex

в мире

технологии

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в принадлежащей ему социальной сети Х сообщил, что его спутниковый интернет-бизнес Starlink вышел на уровень безубыточности. "С волнением объявляю, что... Starlink достиг безубыточности финансовых потоков. Отличная работа великолепной команды", - написал Маск.Он добавил, что на долю Starlink уже приходится большая часть всех "активных спутников", а также большинство спутников, которые будут "к следующему году кумулятивно запущены с Земли" - то есть за всю историю освоения космоса. По данным телеканала CNBC, сеть Starlink, обеспечивающая высокоскоростной интернет-доступ, насчитывает пять тысяч спутников и продолжает расширяться. Starlink пока относится к космической компании Маска SpaceX, но сам миллиардер говорил о возможности ее обособления через IPO.

https://ria.ru/20231101/starlink-1906594436.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

илон маск, spacex, в мире, технологии