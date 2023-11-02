https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906953899.html
Российская ПВО перехватила семь украинских ракет
Российская ПВО перехватила семь украинских ракет - РИА Новости, 02.11.2023
Российская ПВО перехватила семь украинских ракет
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", 8 снарядов HIMARS и 31 беспилотник,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:46
2023-11-02T14:46
2023-11-02T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899712617_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe5bf4cf3db52c2be2f434e1d443cd15.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", 8 снарядов HIMARS и 31 беспилотник, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены: четыре крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской народной республики, Марьинка, Спорное, Старомлыновка Донецкой народной республики, Очеретоватое и Харьково Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены: 521 украинский военный самолет, 254 вертолета, 8543 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 118 танков и других боевых бронированных машин, 1175 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 887 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906953645.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899712617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2c6e771129b292a83e822cba3a637de7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика
Российская ПВО перехватила семь украинских ракет
Минобороны: ПВО перехватила семь украинских ракет и восемь снарядов HIMARS