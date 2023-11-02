https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906953899.html

Российская ПВО перехватила семь украинских ракет

Российская ПВО перехватила семь украинских ракет - РИА Новости, 02.11.2023

Российская ПВО перехватила семь украинских ракет

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", 8 снарядов HIMARS и 31 беспилотник,... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:46

2023-11-02T14:46

2023-11-02T14:56

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", 8 снарядов HIMARS и 31 беспилотник, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены: четыре крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской народной республики, Марьинка, Спорное, Старомлыновка Донецкой народной республики, Очеретоватое и Харьково Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены: 521 украинский военный самолет, 254 вертолета, 8543 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 118 танков и других боевых бронированных машин, 1175 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 887 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906953645.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, луганская народная республика