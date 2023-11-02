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Российская ПВО перехватила семь украинских ракет - РИА Новости, 02.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:46 02.11.2023 (обновлено: 14:56 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906953899.html
Российская ПВО перехватила семь украинских ракет
Российская ПВО перехватила семь украинских ракет - РИА Новости, 02.11.2023
Российская ПВО перехватила семь украинских ракет
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", 8 снарядов HIMARS и 31 беспилотник,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:46
2023-11-02T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", 8 снарядов HIMARS и 31 беспилотник, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены: четыре крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской народной республики, Марьинка, Спорное, Старомлыновка Донецкой народной республики, Очеретоватое и Харьково Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены: 521 украинский военный самолет, 254 вертолета, 8543 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 118 танков и других боевых бронированных машин, 1175 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 887 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906953645.html
россия
луганская народная республика
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безопасность, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика
Российская ПВО перехватила семь украинских ракет

Минобороны: ПВО перехватила семь украинских ракет и восемь снарядов HIMARS

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", 8 снарядов HIMARS и 31 беспилотник, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены: четыре крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской народной республики, Марьинка, Спорное, Старомлыновка Донецкой народной республики, Очеретоватое и Харьково Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены: 521 украинский военный самолет, 254 вертолета, 8543 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 118 танков и других боевых бронированных машин, 1175 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 887 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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