https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906953645.html

Российские военные уничтожили в ДНР украинский пункт управления дронами

Российские военные уничтожили в ДНР украинский пункт управления дронами - РИА Новости, 02.11.2023

Российские военные уничтожили в ДНР украинский пункт управления дронами

Российские военнослужащие уничтожили украинские пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:45

2023-11-02T14:45

2023-11-02T14:54

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906339505_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_29a5da45acbdc44029e4c0c435a7869d.jpg

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинские пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Резниковка в ДНР и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой народной республик", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины