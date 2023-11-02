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Российские военные уничтожили в ДНР украинский пункт управления дронами - РИА Новости, 02.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 02.11.2023 (обновлено: 14:54 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906953645.html
Российские военные уничтожили в ДНР украинский пункт управления дронами
Российские военные уничтожили в ДНР украинский пункт управления дронами - РИА Новости, 02.11.2023
Российские военные уничтожили в ДНР украинский пункт управления дронами
Российские военнослужащие уничтожили украинские пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:45
2023-11-02T14:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинские пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Резниковка в ДНР и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой народной республик", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили в ДНР украинский пункт управления дронами

Минобороны: в ДНР уничтожен украинский пункт управления БПЛА и склад боеприпасов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинские пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"Уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Резниковка в ДНР и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой народной республик", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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