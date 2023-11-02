https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906953645.html
Российские военные уничтожили в ДНР украинский пункт управления дронами
Российские военные уничтожили в ДНР украинский пункт управления дронами - РИА Новости, 02.11.2023
Российские военные уничтожили в ДНР украинский пункт управления дронами
Российские военнослужащие уничтожили украинские пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:45
2023-11-02T14:45
2023-11-02T14:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинские пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Резниковка в ДНР и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой народной республик", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили в ДНР украинский пункт управления дронами
Минобороны: в ДНР уничтожен украинский пункт управления БПЛА и склад боеприпасов