https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906952074.html

ВСУ за сутки потеряли до 20 военных на Купянском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 20 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 02.11.2023

ВСУ за сутки потеряли до 20 военных на Купянском направлении

Войска Украины на купянском направлении потеряли за сутки до 20 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:42

2023-11-02T14:42

2023-11-02T14:51

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении потеряли за сутки до 20 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На купянском направлении "Западная" группировка войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области."Потери противника составили до 20 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевые машины РСЗО "Ураган" и "Град", две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходные артиллерийские установки АS-90 производства Великобритании и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906952367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, харьковская область