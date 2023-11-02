https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906952074.html
ВСУ за сутки потеряли до 20 военных на Купянском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 20 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 02.11.2023
ВСУ за сутки потеряли до 20 военных на Купянском направлении
Войска Украины на купянском направлении потеряли за сутки до 20 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:42
2023-11-02T14:42
2023-11-02T14:51
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении потеряли за сутки до 20 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На купянском направлении "Западная" группировка войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области."Потери противника составили до 20 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевые машины РСЗО "Ураган" и "Град", две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходные артиллерийские установки АS-90 производства Великобритании и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906952367.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Харьковская область
ВСУ за сутки потеряли до 20 военных на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 20 военных на Купянском направлении