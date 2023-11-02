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Прошедшие переподготовку участники СВО получили в Москве 25 наград - РИА Новости, 02.11.2023
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12:51 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906906118.html
Прошедшие переподготовку участники СВО получили в Москве 25 наград
Прошедшие переподготовку участники СВО получили в Москве 25 наград - РИА Новости, 02.11.2023
Прошедшие переподготовку участники СВО получили в Москве 25 наград
Прошедшие профессиональную переподготовку военнослужащие-участники СВО получили государственные награды, документы на жилье и воинские звания, сообщили в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:51
2023-11-02T12:51
безопасность
россия
москва
юрий кузнецов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Прошедшие профессиональную переподготовку военнослужащие-участники СВО получили государственные награды, документы на жилье и воинские звания, сообщили в Минобороны РФ. "Сегодня в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве, начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов вручил военнослужащим-участникам специальной военной операции государственные награды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания", - говорится в сообщении. В Минобороны отметили, что военнослужащим вручено 25 государственных наград, в числе которых 14 орденов Мужества, 6 медалей "За отвагу", 4 медали "За храбрость", медаль Суворова и орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами. Кузнецов передал военнослужащим слова благодарности от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу за мужество отвагу и храбрость, проявленную при выполнении воинского долга. "Вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей. Министром обороны РФ подписаны приказы о назначении вас на воинские должности и присвоении воинских званий, центральной комиссией Минобороны принято решение о выдаче вам удостоверений ветерана боевых действий", - отметил Кузнецов. Жилищные документы получили более 50 военнослужащих, специалистами органов жилищного обеспечения уже подобраны и подготовлены места проживания в выбранных регионах страны для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки продолжить военную службу. Они также могут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства. Переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы, утвержденной министром обороны, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения. Ранее Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции.
https://ria.ru/20231101/matushkin-1906772210.html
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безопасность, россия, москва, юрий кузнецов, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Москва, Юрий Кузнецов, Сергей Шойгу
Прошедшие переподготовку участники СВО получили в Москве 25 наград

Прошедшие переподготовку участники СВО получили в Москве воинские звания

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМедали участникам специальной военной операции по защите Донбасса
Медали участникам специальной военной операции по защите Донбасса
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Медали участникам специальной военной операции по защите Донбасса. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Прошедшие профессиональную переподготовку военнослужащие-участники СВО получили государственные награды, документы на жилье и воинские звания, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве, начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов вручил военнослужащим-участникам специальной военной операции государственные награды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания", - говорится в сообщении.
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В Минобороны отметили, что военнослужащим вручено 25 государственных наград, в числе которых 14 орденов Мужества, 6 медалей "За отвагу", 4 медали "За храбрость", медаль Суворова и орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами.
Кузнецов передал военнослужащим слова благодарности от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу за мужество отвагу и храбрость, проявленную при выполнении воинского долга. "Вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей. Министром обороны РФ подписаны приказы о назначении вас на воинские должности и присвоении воинских званий, центральной комиссией Минобороны принято решение о выдаче вам удостоверений ветерана боевых действий", - отметил Кузнецов.
Жилищные документы получили более 50 военнослужащих, специалистами органов жилищного обеспечения уже подобраны и подготовлены места проживания в выбранных регионах страны для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки продолжить военную службу. Они также могут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства.
Переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы, утвержденной министром обороны, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения. Ранее Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции.
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БезопасностьРоссияМоскваЮрий КузнецовСергей Шойгу
 
 
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