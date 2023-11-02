https://ria.ru/20231102/spetsoperatsiya-1906906118.html

Прошедшие переподготовку участники СВО получили в Москве 25 наград

Прошедшие переподготовку участники СВО получили в Москве 25 наград - РИА Новости, 02.11.2023

Прошедшие переподготовку участники СВО получили в Москве 25 наград

Прошедшие профессиональную переподготовку военнослужащие-участники СВО получили государственные награды, документы на жилье и воинские звания, сообщили в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:51

2023-11-02T12:51

2023-11-02T12:51

безопасность

россия

москва

юрий кузнецов

сергей шойгу

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Прошедшие профессиональную переподготовку военнослужащие-участники СВО получили государственные награды, документы на жилье и воинские звания, сообщили в Минобороны РФ. "Сегодня в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве, начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов вручил военнослужащим-участникам специальной военной операции государственные награды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания", - говорится в сообщении. В Минобороны отметили, что военнослужащим вручено 25 государственных наград, в числе которых 14 орденов Мужества, 6 медалей "За отвагу", 4 медали "За храбрость", медаль Суворова и орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами. Кузнецов передал военнослужащим слова благодарности от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу за мужество отвагу и храбрость, проявленную при выполнении воинского долга. "Вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей. Министром обороны РФ подписаны приказы о назначении вас на воинские должности и присвоении воинских званий, центральной комиссией Минобороны принято решение о выдаче вам удостоверений ветерана боевых действий", - отметил Кузнецов. Жилищные документы получили более 50 военнослужащих, специалистами органов жилищного обеспечения уже подобраны и подготовлены места проживания в выбранных регионах страны для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки продолжить военную службу. Они также могут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства. Переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы, утвержденной министром обороны, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения. Ранее Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции.

https://ria.ru/20231101/matushkin-1906772210.html

https://ria.ru/20231026/otpusk-1905350485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, москва, юрий кузнецов, сергей шойгу