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Совбез предрек провал спекуляциям Запада о поставках Россией оружия ХАМАС - РИА Новости, 02.11.2023
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07:57 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/spekulyatsii-1906842568.html
Совбез предрек провал спекуляциям Запада о поставках Россией оружия ХАМАС
Совбез предрек провал спекуляциям Запада о поставках Россией оружия ХАМАС - РИА Новости, 02.11.2023
Совбез предрек провал спекуляциям Запада о поставках Россией оружия ХАМАС
Спекуляции Запада о якобы поставках РФ оружия для ХАМАС обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T07:57
2023-11-02T07:57
в мире
россия
ближний восток
москва
александр венедиктов
сергей сафронов (телеведущий)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Спекуляции Запада о якобы поставках РФ оружия для ХАМАС обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов. "Такие спекуляции являются откровенной провокацией, направленной в том числе на подрыв отношений России с государствами Ближнего Востока. Но такие попытки заранее обречены на провал",- сказал Венедиктов. Он подчеркнул, что Россия на протяжении многих десятков лет играла значимую роль в сближении позиций сторон палестино-израильского противостояния и всегда старалась вывести из тупика процесс ближневосточного урегулирования. Такие усилия Москва продолжает прилагать и сегодня.
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в мире, россия, ближний восток, москва, александр венедиктов, сергей сафронов (телеведущий), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Ближний Восток, Москва, Александр Венедиктов, Сергей Сафронов (телеведущий), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Совбез предрек провал спекуляциям Запада о поставках Россией оружия ХАМАС

Совбез: спекуляции Запада о поставках Россией оружия ХАМАС обречены на провал

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Спекуляции Запада о якобы поставках РФ оружия для ХАМАС обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Такие спекуляции являются откровенной провокацией, направленной в том числе на подрыв отношений России с государствами Ближнего Востока. Но такие попытки заранее обречены на провал",- сказал Венедиктов.
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Он подчеркнул, что Россия на протяжении многих десятков лет играла значимую роль в сближении позиций сторон палестино-израильского противостояния и всегда старалась вывести из тупика процесс ближневосточного урегулирования. Такие усилия Москва продолжает прилагать и сегодня.
 
В миреРоссияБлижний ВостокМоскваАлександр ВенедиктовСергей Сафронов (телеведущий)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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