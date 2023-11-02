https://ria.ru/20231102/spekulyatsii-1906842568.html

Совбез предрек провал спекуляциям Запада о поставках Россией оружия ХАМАС

Совбез предрек провал спекуляциям Запада о поставках Россией оружия ХАМАС - РИА Новости, 02.11.2023

Совбез предрек провал спекуляциям Запада о поставках Россией оружия ХАМАС

Спекуляции Запада о якобы поставках РФ оружия для ХАМАС обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T07:57

2023-11-02T07:57

2023-11-02T07:57

в мире

россия

ближний восток

москва

александр венедиктов

сергей сафронов (телеведущий)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Спекуляции Запада о якобы поставках РФ оружия для ХАМАС обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов. "Такие спекуляции являются откровенной провокацией, направленной в том числе на подрыв отношений России с государствами Ближнего Востока. Но такие попытки заранее обречены на провал",- сказал Венедиктов. Он подчеркнул, что Россия на протяжении многих десятков лет играла значимую роль в сближении позиций сторон палестино-израильского противостояния и всегда старалась вывести из тупика процесс ближневосточного урегулирования. Такие усилия Москва продолжает прилагать и сегодня.

https://ria.ru/20231102/oruzhie-1906834048.html

россия

ближний восток

москва

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в мире, россия, ближний восток, москва, александр венедиктов, сергей сафронов (телеведущий), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году