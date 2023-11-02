https://ria.ru/20231102/sotsobekty-1907042703.html

В Ингушетии до конца 2023 года сдадут в эксплуатацию 55 социальных объектов

В Ингушетии до конца 2023 года сдадут в эксплуатацию 55 социальных объектов - РИА Новости, 02.11.2023

В Ингушетии до конца 2023 года сдадут в эксплуатацию 55 социальных объектов

Власти Ингушетии до конца 2023 года сдадут в эксплуатацию 55 социальных объектов, среди которых школы, больница и амбулатория, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T19:06

2023-11-02T19:06

2023-11-02T19:11

республика ингушетия

общество

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии до конца 2023 года сдадут в эксплуатацию 55 социальных объектов, среди которых школы, больница и амбулатория, сообщила пресс-служба главы региона. "В Ингушетии до конца года будут сданы 55 объектов. На сегодня в республике полностью работы завершены на 23 из них, еще восемь находятся в высокой степени готовности", - говорится в сообщении. Уточняется, что проведен капитальный ремонт в 16 школах, построено два сельских дома культуры, завершены капремонт в краеведческом музее Карабулака, строительство трех школ в сельских поселениях Сурхахи и Али-Юрт. Помимо этого, на стадии оформления правоустанавливающих документов находятся восемь детских садов, которые уже в конце ноября будут готовы принять новых воспитанников. "Работы еще на 24 объектах, среди которых 11 объектов общего образования на 6,4 тысячи мест, участковая больница в Кантышево, амбулатория в Сурхахи, ФАП в Южном, будут завершены до конца декабря", - добавили в пресс-службе. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что строительство и ремонт социальной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений работы властей. "Завершение работ на всех этих объектах позволит нам улучшить качество образования, проводить больше культурных мероприятий, а также предоставит дополнительные возможности для всестороннего развития детей. Ингушетия должна стать местом, где каждый гражданин может реализовать свой потенциал и жить в достойных условиях", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20231013/oplata-1902569625.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, махмуд-али калиматов, республика ингушетия