https://ria.ru/20231102/sotrudnichestvo-1906989334.html

Путин оценил перспективы сотрудничества России и Экваториальной Гвинеи

Путин оценил перспективы сотрудничества России и Экваториальной Гвинеи - РИА Новости, 02.11.2023

Путин оценил перспективы сотрудничества России и Экваториальной Гвинеи

Россия и Экваториальная Гвинея имеют хорошие перспективы сотрудничества, заявил Владимир Путин на переговорах с коллегой Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:28

2023-11-02T16:28

2023-11-02T17:37

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теодоро обианг нгема мбасого

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия и Экваториальная Гвинея имеют хорошие перспективы сотрудничества, заявил Владимир Путин на переговорах с коллегой Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. "У нас хорошие перспективы, есть чем заниматься. И надеюсь, сегодня в широком составе мы обсудим различные направления нашего взаимодействия с нашими коллегами из правительств с обеих сторон", — сказал российский президент.Он отметил, что Москва хотела бы укрепить сотрудничество в области обороны.Лидер африканской республики, в свою очередь, сказал, что хотел бы обсудить с Путиным вопросы двусторонней повестки, а также "все мировые проблемы". Кроме того, Нгема Мбасого поблагодарил коллегу за приглашение посетить Россию."Мы знаем вас хорошо, как нашего надежного друга. Неоднократно вы бывали в нашей стране", — сказал глава российского государства.Впоследствии переговоры продолжились в закрытом от журналистов режиме. По словам Путина, они общались с Нгема Мбасого около часа.В декабре этого года исполнится 55 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

https://ria.ru/20231102/diplomatiya-1906788594.html

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Переговоры Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Обиангом Переговоры Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Обиангом 2023-11-02T16:28 true PT4M36S

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россия, экваториальная гвинея, владимир путин, теодоро обианг нгема мбасого, в мире