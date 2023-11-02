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Путин оценил перспективы сотрудничества России и Экваториальной Гвинеи - РИА Новости, 02.11.2023
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16:28 02.11.2023 (обновлено: 17:37 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/sotrudnichestvo-1906989334.html
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Экваториальной Гвинеи
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Экваториальной Гвинеи - РИА Новости, 02.11.2023
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Экваториальной Гвинеи
Россия и Экваториальная Гвинея имеют хорошие перспективы сотрудничества, заявил Владимир Путин на переговорах с коллегой Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:28
2023-11-02T17:37
россия
экваториальная гвинея
владимир путин
теодоро обианг нгема мбасого
в мире
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия и Экваториальная Гвинея имеют хорошие перспективы сотрудничества, заявил Владимир Путин на переговорах с коллегой Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. &quot;У нас хорошие перспективы, есть чем заниматься. И надеюсь, сегодня в широком составе мы обсудим различные направления нашего взаимодействия с нашими коллегами из правительств с обеих сторон&quot;, — сказал российский президент.Он отметил, что Москва хотела бы укрепить сотрудничество в области обороны.Лидер африканской республики, в свою очередь, сказал, что хотел бы обсудить с Путиным вопросы двусторонней повестки, а также "все мировые проблемы". Кроме того, Нгема Мбасого поблагодарил коллегу за приглашение посетить Россию."Мы знаем вас хорошо, как нашего надежного друга. Неоднократно вы бывали в нашей стране", — сказал глава российского государства.Впоследствии переговоры продолжились в закрытом от журналистов режиме. По словам Путина, они общались с Нгема Мбасого около часа.В декабре этого года исполнится 55 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.
https://ria.ru/20231102/diplomatiya-1906788594.html
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Переговоры Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Обиангом
Переговоры Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Обиангом
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россия, экваториальная гвинея, владимир путин, теодоро обианг нгема мбасого, в мире
Россия, Экваториальная Гвинея, Владимир Путин, Теодоро Обианг Нгема Мбасого, В мире
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Экваториальной Гвинеи

Путин заявил о хороших перспективах сотрудничества РФ и Экваториальной Гвинеи

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия и Экваториальная Гвинея имеют хорошие перспективы сотрудничества, заявил Владимир Путин на переговорах с коллегой Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.
«

"У нас хорошие перспективы, есть чем заниматься. И надеюсь, сегодня в широком составе мы обсудим различные направления нашего взаимодействия с нашими коллегами из правительств с обеих сторон", — сказал российский президент.

Он отметил, что Москва хотела бы укрепить сотрудничество в области обороны.
Лидер африканской республики, в свою очередь, сказал, что хотел бы обсудить с Путиным вопросы двусторонней повестки, а также "все мировые проблемы". Кроме того, Нгема Мбасого поблагодарил коллегу за приглашение посетить Россию.
"Мы знаем вас хорошо, как нашего надежного друга. Неоднократно вы бывали в нашей стране", — сказал глава российского государства.
Впоследствии переговоры продолжились в закрытом от журналистов режиме. По словам Путина, они общались с Нгема Мбасого около часа.
В декабре этого года исполнится 55 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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РоссияЭкваториальная ГвинеяВладимир ПутинТеодоро Обианг Нгема МбасогоВ мире
 
 
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